"Скакнуло давление": супруга о состоянии тяжелобольного Маршала после госпитализации

В СМИ тут же вспомнили, что последний раз артист выходил на связь около недели назад. Тогда поклонники отмечали, что кумир выглядит вполне бодро и свежо. Однако известно, что около пяти лет назад у него начались достаточно серьезные проблемы со здоровьем.
Тогда музыканту назначили операцию по удалению грыжи и вставили имплант в позвоночник. Обожатели были искренне обеспокоены состоянием исполнителя, но все прошло хорошо.
Оказалось, что информация о госпитализации Александра Маршала не была подтверждена. Молчание прервала Наталья Минькова и заявила, что с артистом все хорошо, и сейчас он уже находится дома. "Скакнуло давление", — подчеркнула директор 63-х летнего певца.
Напомним, Александр Маршал является экс-солистом популярной группы "Парк Горького", а также бывшим участником таких коллективов, как "Пилигримы" и "Цветы". Уже достаточно давно он успешно занимается сольным творчеством.
Несмотря на преклонный возраст, артист активно пишет новые композиции. В прошлом году он выпустил новый сборник "Высота". Тогда в своем "Инстаграм" исполнитель отметил, что это полностью его "детище": он сам написал и музыку, и слова. У релиза есть история: он посвящен отцу певца. Позднее Александр анонсировал и выход следующего альбома.
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