"Будешь ходить с палочкой": врач приговорил шокированного Маршала

"Несколько лет назад у меня между третьим и чертвертым позвонком вылезла грыжа, – рассказал певец на Международном фестивале "Славянский базар в Витебске". – Боль была страшная. Я позвонил Елене Малышевой и сообщил о своей трагедии. Она думала отправить меня на лечение в Германию, но потом вспомнила про чудо-доктора Дмитрия Дзукаева (руководитель спинального нейрохирургического центра ГКБ №67. – Прим. ред.)".
Маршал отправился на прием. "Врач сделал мне МРТ и вынес безжалостный приговор: "Будешь ходить с палочкой!" – вспоминает артист. – Я сказал, что это невозможно. И тогда мне предложили альтернативу – операцию, вставили искусственный имплант".
Но после хирургического вмешательства артисту было предписано радикально изменить образ жизни и заняться физкультурой. "Если ты не будешь каждый день работать над собой, заниматься, то снова станешь моим пациентом", – предостерег меня врач. "С тех пор я не выхожу из дома без специальной зарядки – тут и планка, и отжимания, и многие другие упражнения, которые позволяют преодолеть сопротивление Земли", – признался певец.
С момента операции прошло три года, сегодня Александр Маршал, слава богу, на самочувствие не жалуется. Ему хватает сил заниматься музыкой, бизнесом, семьей. Кстати, сын певца Кирилл тоже стал музыкантом – пишет хип-хоп-песни и выступает под псевдонимом Trilla. Хотя Маршал признается, что не всегда понимает его музыку, стихи, рифмы. Впрочем, когда сам Александр был в возрасте сына, его отец тоже недоумевал от того, что делает парень.
"Кирилл у меня – настоящий мужик, – гордится Маршал. – Сам захотел пойти в армию, хотя мне все говорили, что я-то его могу отмазать. Причем выбрал он спецназ, где очень серьезная физическая подготовка. Но повредил коленную чашечку, перенес операцию, долго выздоравливал, а там службе конец настал".
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