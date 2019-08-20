"Это ***ец!": Маршал выругался при рассказе о сыне

Ох и крепкий же народ эти рокеры старой школы! Вы попробуйте сами на жаре ударно отметить открытие музыкального форума, с огоньком отыграть почти часовой сет, но не утратить при этом ясности мысли и взгляда. Александр Маршал удивил гостей фестиваля "Звезды "Русского радио" в Сочи и корреспондента "Дни.ру".

В этом году исполняется 20 лет со дня первого сольного концерта Александра Маршала. До этого он успел поработать бас-гитаристом в группе "Аракс" и солистом в "Парке Горького". Казалось бы, места волнению в работе столь опытного артиста уже нет. Однако Маршал перед выходом на сцену Олимпийского парка нервно крутил в руках сигарету.

Переживал музыкант напрасно – публика ревом встретила и его культовый хит Moscow Calling, и "Степного орла". А потом корреспондент "Дни.ру" кинулся к артисту с расспросами о наследнике. Мол, почему Маршал ездит все лето по музыкальным фестивалям – от "Славянского базара в Витебске" до "Звезд "Русского радио" в Сочи, а за сына-рэпера (пишет хип-хоп-песни и выступает под псевдонимом Trilla) словечко не замолвит, не берет с собой и не двигает? Почему не радеет за родного человека?

"Рано еще, – отрезал принципиальный Маршал. – Пусть профессионально вырастет, тогда и буду двигать. А пока я и советом ему помогаю, и деньги даю. Обещаю, вы еще о нем услышите, он всех порвет, это будет ***ец всему".

Ранее в интервью "Дни.ру" Александр Маршал хвастался: "Кирилл у меня настоящий мужик. Сам захотел пойти в армию, хотя мне все говорили, что я-то его могу отмазать. Причем выбрал он спецназ, где очень серьезная физическая подготовка. Но повредил коленную чашечку, перенес операцию, долго выздоравливал, а там службе конец настал".