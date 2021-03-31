"Я больше не ее дочь!": наследница отреклась от родства со Славой

Но совсем недавно дочь певицы Славы отказалась от пути под псевдонимом "Мамина дочь", так как не хочет, чтобы ее знали исключительно, как дочку знаменитой певицы, и теперь она готова начать свой путь с нуля под своим собственным именем.
31 марта она выпускает свой первый сингл "Мой Ми" под своим настоящим именем Саша Морозова. "Мой Ми — это трек-порыв души,который отражает мое истинное я, – заявила девушка "Дни.ру". – Мамина дочь была пробой пера, но в какой-то момент я поняла что хочу исполнять абсолютно другую музыку – ту, в которой есть я, а именно Саша Морозова".
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