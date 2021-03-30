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Как тебе такое, Бузова? Замужняя Бородина сделала приворот на Манукяна

Как тебе такое, Бузова? Замужняя Бородина сделала приворот на Манукяна

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались пару месяцев назад. Коллега артистки Ксения Бородина решила побороться за сердце рэпера.
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Ведущая шоу "Дом-2" приняла участие в развлекательной ютуб-программе Comment Out. Соперницей звезды стала Анна Седокова. Девушки соревновались в написании неоднозначных комментариев под фотографиями коллег по шоу-бизнесу.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Видимо, артисткам не хотелось портить отношения со знакомыми, поэтому они чаще выбирали наказания. В одном из случаев Ксении Бородиной пришлось пройти настоящий магический обряд с участием ведьмы. 38-летняя телеведущая, пять лет состоящая в браке с предпринимателем Курбаном Омаровым, согласилась сделать приворот на Давида Манукяна.

Гадалка разложила на столике землю с кладбища, а затем провела ритуал. "Пусть имя твое засохнет, но не умирает. Тебя заклинаю, душу и сердце себе забираю", – бормочет ведьма. После этого она сожгла фотографию Давида Манукяна. Ксения Бородина все это время смотрела на гадалку с недоверием.

Впрочем, скоро будет понятно, имеет ли обряд силу. Пользователи Сети уже предположили, что может произойти в этом случае. "А прикиньте Дава для прикола за Ксюхой будет ухаживать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А прикиньте пройдет какой-то время и мы увидим заголовки: "Бородина ушла от мужа и крутит тайный роман с Давидом Манукяном", "Через год свадьба Давида и Ксюши. Вот это жесть была бы", – написали в комментариях под выпуском шоу Comment Out.

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Фото: www.instagram.com/ borodylia
Автор: 30 марта 2021, 19:20 Источник: Comment Out ✓ Надежный источник
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