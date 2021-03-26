Уже не скрыть: муж Бородиной сообщил о грядущем пополнении

Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты больше пяти лет. У супругов подрастает общая дочь Теона, также пара воспитывает детей от предыдущих отношений – Марусю и Омара. Кажется, скоро в семье появится еще один малыш.

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