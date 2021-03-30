"Не давайте ребенку смотреть Бузову": Пугачевой вставили за кривляния семилетней дочери

Алла Пугачева показала, как дочь Лиза Галкина изображает инстаграм-блогеров. Поклонников обеспокоили кривляния ребенка.

За последнее десятилетие соцсети плотно вошли в нашу жизнь. Дети уже прекрасно разбираются в тенденциях "Инстаграма" и других платформ. Семилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза тоже в курсе, как многие блогеры привлекают к себе внимание.

Примадонна опубликовала на своей странице в соцсети забавное видео, на котором малышка изображает типичного инстаблогера. Девочка кривляется перед камерой по просьбе мамы: говорит гнусавым голосом, призывает ставить ей лайки и показывает руками сердечко.

Правда, Алла Пугачева, кажется, не хочет такого будущего для своей наследницы. "Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила артистка.

Подписчики Аллы Борисовны уверены, что Лиза Галкина спародировала Ольгу Бузову. Народ отметил актерский талант девочки. Правда, некоторые считают, что Примадонна лукавит. Под видео заявили, что звезда наверняка не показывает чаду подобный контент, зато сама с удовольствием дружит с такими блогерами.

"Не давайте ребенку смотреть Бузову", "Пародия на Бузову!", "Бузову показала", "Интересно ,что вы своим деткам говорите про Моргенштерна и прочей экранной нечисти.... хотя вы наверно их даже не показываете ,зато фоткаетесь с ними и пропагандируете на весь иртаграм", "Точно показала. И это сердечко тошнотное", "Актриса прирожденная", "Суровая действительность", "Она уже такая" – написали в комментариях.