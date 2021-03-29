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Шоу-бизнес
"Она соскучилась": Орнелла Мути переезжает к Никасу Сафронову в центр Москвы

"Она соскучилась": Орнелла Мути переезжает к Никасу Сафронову в центр Москвы

Итальянская актриса Орнелла Мути давно грезит российским гражданством. Никас Сафронов решил помочь ей в этом.
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Российский художник Никас Сафронов давно тепло дружит с итальянской кинозвездой Орнеллой Мути. Скоро у маэстро день рождения, и он пригласил подругу на торжество к себе в квартиру в центре Москвы.

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Дружба пары настолько крепка, что Никас Сафронов даже решил прописать Орнеллу Мути в своем жилище. Для него это ничего не стоит, а подруге он поможет обрести вожделенное российское гражданство, которым она грезит уже год.

Как пишет Sobesednik.ru, Орнелла Мути имеет русские корни. Ее бабушка и дедушка жили в Санкт-Петербурге, они были казаками. Последние семь лет актриса очень часто приезжает в Россию. Она очень любит эту страну и стремится стать ее частью. Мути даже начала изучать русский язык.

На днях Орнелла придет в Москву по приглашению Никаса Сафронова на день его рождения 8 апреля. Художник надеется, что актриса успеет сделать все документы.

"Недавно я созванивался с Орнеллой, она посетовала, что соскучилась по России", – поведал Никас Сафронов.

Судя по тому, как художник расписывает актрисе свое жилье, она к нему чуть ли не переезжает. В квартире художника, куда он планирует прописать горячо любимую подругу, много места. Там несколько больших комнат, есть стол Наполеона, знаменитая кровать французской королевы Марии Антуанетты, а из окон открывается потрясающий вид на Кремль. Никас Сафронов дал понять, что Орнелла Мути уже бывала у него в гостях, и ей у него нравится.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 16:37 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ

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Ответить:

Казак Рассомаха
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Здорово! Орнелла красавица и выглядит молодо.
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