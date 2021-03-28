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"Опять придется зарабатывать старческими шпагатами": вновь спутавшаяся с альфонсом Волочкова наступает на те же грабли

"Опять придется зарабатывать старческими шпагатами": вновь спутавшаяся с альфонсом Волочкова наступает на те же грабли

Бывшая прима Большого театра прошла проверку на детекторе лжи. Не все утверждения Анастасии Волочковой о личной жизни оказались правдивыми.
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Много лет знаменитость дразнит завистников рассказами о щедрых возлюбленных. Анастасия Волочкова утверждает, что многочисленные ухажеры души в ней не чают и осыпают дорогими подарками. В доказательство балерина предъявляет огромное кольцо с редким турмалином Параиба, которое она получила от богатого поклонника. По словам танцовщицы, украшение стоит 60 миллионов рублей.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Иногда в личном "Инстаграм" Анастасия публикует снимки с очередным благоверным, правда, целиком того не показывает – в кадр попадают либо руки, либо ноги мужчины. Лицо ненаглядного артистка традиционно скрывает, возможно, боится сглаза. Мол, наведут порчу злопыхатели, зачахнет красавец и не сможет ублажать избранницу в постели. Волочкова сама не раз говорила, что в интимном плане у нее всегда все отлично – ухажеры пламенеют только от одного ее взгляда.

Красноречивым рассказам Анастасии Волочковой верят не все. Злые языки говорят, что балерина выдает желаемое за действительное, мол, никаких женихов не существует в природе.

Артистку скепсис публики обижает. Мириться с недоверием Анастасия Волочкова не хочет – в эфире популярного шоу она прошла проверку на детекторе лжи. Подключенная к аппарату танцовщица заявила, что ее нынешнего избранника зовут Олег и он уже отметил 38-й день рождения. У мужчины балерины собственное дело, он воспитывает дочь. По словам знаменитости, избранника она впервые встретила в нотариальной конторе в июле 2020 года.

Полиграфолог, следивший за показаниями прибора, отметил, что любимый мужчина у Анастасии Волочковой действительно есть. Однако ухажер не такой уж и состоятельный. Кроме того, по мнению эксперта, балерина преувеличивает яркость сексуальной жизни с возлюбленным.

Между тем поклонники опасаются, что Анастасия Волочкова спуталась с очередным альфонсом. Балерине вспоминают недомужа Игоря Вдовина, с которым артистка справила шикарную свадьбу, но до ЗАГСа так и не дошла. Общаясь с журналистами, Волочкова не раз говорила, что гражданский супруг перед расставанием обобрал ее до нитки. В Сети нового ухажера танцовщицы называют вторым Вдовиным.

"Настенька, ну откуда у твоих альфонсов такие деньги? Купить и подарить он, конечно, может, если ты ему денежки дашь. А потом опять показушную свадьбу на свои же деньги устроишь. И.... сценарий повторяется. Альфонс, слегка обогатившись, уходит к своей любимой женщине, а Настенька остается одна и требует возврата потраченных денег и вновь зарабатывает деньги на страницах Интернета своими старческими шпагатами. И вновь... поиски нового любимого", – рассуждает читатель "Дни.ру".

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 15:41 Источник: "Секрет на миллион" на НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

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Полиграфологу спппиииззздддееелллаа всё!Что её ттрррааххааююют 5 раз в день, что не брала деньги за ееебббллююю в ж0лллууу,что не была эскортницей!Заслуженная шшшллюююхххаа театра акдемического балета всея Руси!
Гость670794
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Бедная Настя. Она как и все мы, хочет женского счастья, хочет рядом плечо, который поддержит, подскажет, посоветует, помоет посуду, выбросит мусор, принесет завтрак в постель,таблетку, если надо, нажарит картошки, сделает салат из помидор и огурцов. Не повар, но все равно накормит, уберет, почитает новости, пока мы болеем. Она тоже так хочет. Но только с таким подходом к жизни у нее такого счастья не будет. Она не то говорит, не то делает, она не туда смотрит. С ней надо работать. Одеть ее иначе.Причесать как вчера, у Леры! С такой прической ей хорошо и она уже не кажется пустышкой
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