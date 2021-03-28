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"Очень сильное кровотечение": мать прооперированной Волоковой схватилась за молитвенник после слов врача

Бывшая прима Большого театра могла бы быть многодетной мамой. Анастасия Волочкова рассказала о выкидыше и аборте.
прочитано 201 раз

У знаменитой танцовщицы есть 16-летняя дочь Ариадна. Наследницу Анастасия Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Сейчас ребенок балерины проживает в столичной квартире своего отца. В загородный дом мамы Ариадна приезжает только погостить.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В свежем интервью Анастасия Волочкова призналась, что дважды была беременна от Игоря Вдовина. Когда Ариадне было только шесть лет, Анастасия узнала, что носит под сердцем малыша. Волочкова оказалась перед сложным выбором. По словам балерины, время для второго ребенка было неподходящим. Отношения артистки и бизнесмена трещали по швам. Волочкова отметила, что "тянула всю семью" и положиться на избранника не могла.

"Где-то на сроке в полтора месяца сделала аборт", – поведала знаменитость.

Записываясь на процедуру, Анастасия Волочкова умирала от страха. Перепуганная танцовщица оставила прощальную записку маме. Она была уверена, что не выживет.

Операция прошла не очень хорошо. "У Насти очень сильное кровотечение", – говорили врачи родительнице Анастасии.

Когда Волочкова пришла в себя после наркоза, она увидела маму. Женщина стояла у изголовья больничной койки и читала молитвенник.

Анастасия рассказала также, что в 26 лет пережила выкидыш. Артистка долго лечилась от последствий спонтанного прерывания беременности. Доктора прописали Анастасии Волочковой гормональные лекарства. Из-за медикаментов у танцовщицы начала увеличиваться грудь.

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 10:48 Источник: "Секрет на миллион" на НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость661499
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Честно говоря, а кому нужны эти подробности про аборты? Вам что, больше не о чем писать? Кризис жанра?
1

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