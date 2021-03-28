Озверевшая Тюльпанова набросилась на Кержакова: Есть заявление о побоях

Бывшую возлюбленную Александра Кержакова охватила неистовая ярость. Милана Тюльпанова считает экс-супруга редкостным негодяем.

Роман популярной блондинки с российским футболистом закончился на скандальной ноте. За разводом этой звездной пары следила вся страна. После громкого расставания Александр Кержаков временно отбирал у экс-избранницы сына, а Милана Тюльпанова обвиняла знаменитого спортсмена в изменах и рукоприкладстве. С тех пор прошло два года, светская львица уже успела снова обрести любовь и выйти замуж, но ярость по отношению к бывшему мужу терзает ее не на шутку.

Милана Тюльпанова решила обратиться к Александру Кержакову в инстаграм-истории. Девушка ознакомилась с интервью футболиста, который объявил, что никогда не бил бывших жен, а наоборот поступал блогородно — лечил свою экс-супругу от пагубной зависимости. Из-за слов спортсмена блондинка разгневалась и буквально набросилась на мужчину с помощью текста. "Боже, в тебе хоть что-то святое есть? У Маши (Первой жены спортсмена, — Прим.ред.) до сих пор есть заявление о побоях", — выразилась Милана Тюльпанова.

По словам знаменитой блондинки, Александр Кержаков нагло выгораживает себя, растворяясь во лжи. "Не хватает зла просто", — заключила разъяренная девушка. Милана Тюльпанова не может простить бывшему мужу старые обиды и отзывается о нем достаточно грязно.