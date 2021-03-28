Истыканную иглами Талызину вывезли на люди в инвалидной коляске

Звезда советского кино Валентина Талызина появилась на светском мероприятии прикованной к инвалидному креслу. Актриса нуждается в помощи.

В 2019 году на всю страну прогремела печальная новость — артистка Валентина Талызина перенесла инсульт. В то время со здоровьем женщины начали происходить крайне неприятные перемены, начали отказывать ноги. Звезда хотела подлечиться с помощью китайской медицины по методике иглоукалывания, но вернулась из азиатской страны со страшной болью в колене. "Видно, поставили иголки не там, где надо", — признавалась звезда. С тех пор Валентина Талызина все еще не может восстановиться и вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

На днях 86-летняя знаменитость появилась на вечере памяти режиссера Шухрата Аббасова в черном костюме из блузы и брюк. Актрису сопровождала целая свита помощников — подруга-помощница Нина, имиджмейкер и водитель. Без группы личной поддержки Валентина Талызина уже не видит жизни, ведь с трудом встает с инвалидного кресла.

Заботливая подруга Нина всегда старается угодить немощной артистке. Взамен она получает не финансовые средства, а дорогие подарки. По словам помощницы, Валентина Талызина любит получать от нее свежие ягоды прямо в постель. Кроме того, Нина помогает актрисе разрешать различные происшествия. Однажды баню звезды СССР затопило и подруга метнулась к ней на выручку.