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Шоу-бизнес
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо

Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо

Полюбившая по роли Настеньки из фильма "Морозко" Наталья Седых активно следит за внешним видом. 72-летняя актриса нередко посещает косметолога.

Продолжение: Самойлова спустила на увеличение груди баснословную сумму
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Милая и очаровательная Настенька из фильма "Морозко" в свое время стала идеалом женской красоты всего СССР. Образ доброй, покладистой и скромной девушки полюбился зрителям на долгие годы. Сейчас актрисе Наталье Седых, которая исполнила роль Настеньки, уже 72 года. Несмотря на возраст, артистка уделяет повышенное внимание внешнему виду и чувствует себя замечательно.

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Звезда умело демонстрирует достоинства внешности, появляясь на телевидении. На днях Наталья Седых снялась в передаче "Ты не поверишь" канала НТВ. Актриса не только показала лицо, но и поделилась методами, которые помогают ей выглядеть моложе. "Я почтовый ящик не спущусь проверить без макияжа. У меня очень хороший косметолог", — призналась Наталья Седых в интервью. Время от времени врач делает знаменитости уколы гиалуроновой кислоты.

Напомним, получив всесоюзную славу, Наталья Седых вышла замуж за композитора Виктора Лебедева. Много лет супругам приходилось поддерживать брак на расстоянии, так как актриса играла в Большом театре, а ее избранник работал в Санкт-Петербурге. Однажды звезда фильма "Морозко" стала свидетельницей неверности мужа — благоверный изменял ей в супружеской спальне.

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Кадр из фильма "Морозко"
Автор: 21 марта 2021, 12:15 Источник: НТВ/"Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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