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Шоу-бизнес
Как снимали культовую трагикомедию Рязанова "Зигзаг удачи"

Как снимали культовую трагикомедию Рязанова "Зигзаг удачи"

История фотографа Володи Орешникова, выигравшего в лотерею крупную сумму на деньги, взятые из кассы фотоателье, не сразу полюбилась зрителям. Поначалу Эльдар Рязанов даже сожалел, что решил экранизировать "Зигзаг удачи".
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В основу сценария легла реальная история из жизни профсоюзного служащего, который покупал облигации на деньги из общей кассы. Сначала повесть Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского опубликовали в журнале, а уже потом авторы подали заявку на экранизацию. Фильм разрешили взять в работу под рабочим названием "Кривая счастья".

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Кого Рязанов сделал знаменитым

Первым в актерском составе появился Евгений Евстигнеев, его пригласил сам режиссер. На роль Алевтины изначально претендовала Алиса Фрейндлих – Эльдар Рязанов давно хотел снять ее в своем фильме. Но в момент начала съемок стало известно, что актриса беременна, поэтому пришлось искать другую кандидатуру. В итоге пробы прошла Валентина Талызина.

В главной роли режиссер видел Иннокентия Смоктуновского, однако артист не смог сниматься из-за проблем со здоровьем. На роль Володи Орешникова пробовались многие: Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Сергей Шакуров... Но Эльдар Рязанов все же остановил выбор на Евгении Леонове, и не прогадал.

Кадр из фильма "Зигзаг удачи"

Съемки проходили в тяжелых условиях. Работа над фильмом "Зигзаг удачи" началась в январе 1968 года, и морозы стояли страшные! Порой температура опускалась до 20 градусов ниже нуля, при этом сцен на натуре было предостаточно, да и длились они иногда по 12 часов. Поговаривают, что актеры согревались алкоголем, за что Эльдар Рязанов на них ужасно ругался.

Итоговый вариант картины художественному совету понравился, но проблемы возникли на следующем этапе. Профсоюз раскритиковал работу режиссера и никак не хотел одобрять "Зигзаг удачи". По мнению начальства, комедийное отношение автора к работе фотоателье недопустимо, да и как можно так иронично и несерьезно относиться к деньгам кассы взаимопомощи?! В итоге фильм все же пропустили, но... присвоили вторую категорию и ограничили в прокате. Премьера состоялась 30 декабря 1968 года.

Кадр из фильма "Зигзаг удачи"

Однако зрители и критики "Зигзаг удачи" не приняли. Конкретных недочетов не называли, но в прокате фильм шел плохо. Возможно, картина просто пришлась не ко времени и не к месту. Писали, что в ленте чересчур предсказуемая концовка, говорили, что и сценарий не слишком продуман, а главные герои просто потерялись на фоне второстепенных, сыгранных более "сильными" актерами.

Кадр из фильма "Зигзаг удачи"

Интересные факты

  • На роль директора автобазы, помимо Евгения Евстигнеева, претендовал бард Юрий Визбор.
  • С "Зигзага удачи" началось многолетнее сотрудничество Эльдара Рязанова с Валентиной Талызиной и Георгием Бурковым. Однако здесь они сыграли главные роли, в дальнейшем им доставались большей частью эпизодические персонажи.
  • Фотоателье в фильме не зря носит название "Современник". Рязанов не мог пройти мимо главного театрального конфликта того периода – раскола в московском театре "Современник" под предводительством Олега Ефремова.


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Кадр из фильма "Зигзаг удачи"
Автор: 27 марта 2021, 06:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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