Жена раскрыла подробности жуткой смерти известного музыканта

В четверг 26 марта стало известно о гибели солиста группы "Звуки Му" Александра Липницкого. О его смерти сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий. Он заявил, что артист утонул в Москве-реке.

Ранее сообщалось, что солист группы "Звуки Му" отправился кататься на лыжах в район Николиной Горы. Вместе с собой он взял собаку, которая в какой-то момент провалилась под воду Москвы-реки. Александр Липницкий попытался спасти животное, но не смог. Под ним проломился лед, выбраться музыканту не удалось.

Супруга певца Инна сообщила, что тело так и не нашли. При этом она уверена в том, что возлюбленный мертв. Она раскрыла детали гибели мужа. Как отметила женщина, полиция видела, как по воде плыло бездыханное тело. "Ушел под лед у них на глазах", – рассказала Инна.

По ее словам, на месте происшествия пока нет сотрудников МЧС. Семья пытается найти тех, кто смог бы организовать поиск тела Александра Липницкого, об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, незадолго до гибели музыкант дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к цензуре. Он заявил, что в современном мире талантам пробиться сложнее, чем в Советском Союзе. Солист группы "Звуки Му" отметил, что сейчас мы столкнулись с реальной цензурой в средствах массовой информации. "Получается, вернулись в первую половину 80-х, даже не в эпоху Горбачева", – пояснил Александр Липницкий в своем последнем интервью.