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Шоу-бизнес

Основатель группы "Звуки Му" утонул в Москве-реке

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Представители российского шоу-бизнеса потрясены трагическим известием. Сообщается, что погиб музыкант Александр Липницкий.

О случившемся рассказала журналиста телеканала "Дождь" Анна Монгайт. По данным телеканала "360", основатель группы "Звуки Му" утонул в Москве-реке. Это произошло из-за того, что он пытался передвигаться на лыжах по тонкому льду. Коллеги по цеху выразили соболезнования близким артиста.

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Автор: 26 марта 2021, 10:53 Источник: Facebook ✓ Надежный источник

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