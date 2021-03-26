Странная смерть: известный музыкант погиб после резонансного заявления о Крыме и Макаревиче

"В четверг 25 марта погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе", – сообщил музыкальный критики Артемий Троицкий. Речь идет про музыканта, культуролога, бывшего участника знаменитой российской рок-группы "Звуки Му" Александра Липницкого.



Накануне гибели Александр Липницкий дал свое последнее интервью, в котором рассказал о о цензуре в стране.



"Если вспомнить историю рок-музыки в нашей стране, это городская культура. И недаром сейчас в Петербурге празднуют 40-летие Ленинградского рок-клуба, причем широко, с двумя большими выставками, – сказал Липницкий. – Мне кажется, что народное искусство и должно развиваться в таких региональных небольших клубах. А рок-музыка сама себе пробьет дорогу, как она всегда пробивала".

По словам музыканта, сегодня талантливым людям пробиться еще труднее, чем в Советское время. "Сейчас, к сожалению, мы сталкиваемся с реальной цензурой в средствах массовой информации, в первую очередь на телевидении. Получилось, что мы вернулись в первую половину 80-х, даже не в эпоху Горбачева", – заявил он в программе "Отражение" на ОТР.

Говорил он и о своих планах, которым, увы, не суждено исполниться... "Я делаю уже 11 лет фильм про историю главной московской рок-группы "Машина времени". И сейчас в последней части как раз буду рассказывать о том, как после критической позиции Макаревича по крымскому вопросу, группа вернулась практически в андеграунд. Да, конечно, они играют концерты на стадионах, но по телевидению их не показывают, в центральных эфирах", – отметил Липиницкий перед гибелью