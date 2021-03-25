Запевшую Волочкову спустили с небес на землю

Известно, что экс-балерина Большого театра вновь появилась на сцене. Правда, не в балетной пачке. Анастасия Волочкова решила сменить сферу деятельности и дебютировала с песней "Одна".

Прима уверена, что талантливый человек талантлив во всем. Однако музыкальные критики не совсем согласны с мнением артистки. По словам Евгения Бабичева, будучи профессионалом в одной творческой среде, невозможно моментально стать им же в другой.

Эксперт заверил, что материал, представленный Анастасией Волочковой, оказался посредственным и пустым. Подобные музыкальные композиции уже изжили себя и больше не цепляют искушенного зрителя.

"Все эти истории, когда человек профессионален в одном жанре и пробует себя в другом — это практически в 80% случаев бывает провально. Что-то мне подсказывает, что ничего и не будет", – высказался Бабичев.

Критик взглянул на отрывки из выступления экс-балерины и сразу же рассекретил новоиспеченную исполнительницу. Евгений подметил, что свой "хит" Анастасия исполняла не в живую.

Вторым нюансом, удивившим музыкального эксперта, стало поведение Волочковой на сцене. Критик делал ставки на грациозные движения балерины и на идеальное чувство ритма. Однако артистка растерялась и не смогла сдвинуться с места. Складывалось впечатление, будто прима впервые оказалась на сцене. Сама же Анастасия не стала комментировать музыкальный дебют и лишь обнародовала кадры, сделанные во время противоречивого выступления.