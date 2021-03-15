"Прекрасная пара": Максим Фадеев показал любимую женщину

В честь годовщины свадьбы продюсер продемонстрировал редкий снимок с женой в своем инстаграм-аккаунте.
Максим Фадеев не афиширует семейную жизнь, но сейчас сделал исключение. звездную пару поздравили друзья, коллеги и поклонники. Многие восхитились тем, что музыканту с супругой удалось сохранить такие теплые отношения.
Со своей избранницей Максим Фадеев познакомился, когда сотрудничал с певицей Линдой. Будущая жена знаменитости была гримером исполнительницы. У пары есть сын Савва. Первая дочь супругов скончалась по вине медиков.
Напомним, летом 2020 года продюсер восхитил народ результатом борьбы с лишними килограммами. Музыкант 12 месяцев трудился над собой. Максим Фадеев стал весить 90 килограммов.
Некоторые скептики заподозрили звезду в употреблении специальных медпрепаратов. Другие стали переживать, что продюсер, вероятно, боле, поэтому резко отощал. Максим Фадеев же заверил, что скинул вес с помощью диет.
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