"Желание сбежать": отчаявшаяся Заворотнюк заговорила о наболевшем

Несколько лет назад Анне пришлось вернуться в Россию, чтобы поддерживать тяжелобольную мать. Сейчас девушка снова тоскует по далеким местам.

Сейчас Анне 25 лет, не так давно она переехала в новую квартиру и восторженно рассказывала о дизайне и атмосфере. Видимо, даже несмотря на эти перемены, девушке нужно постоянно двигаться вперед.

В своем популярном блоге в "Инстаграм" Заворотнюк рассказала, что ей невероятно захотелось поделиться с поклонниками важными для нее мыслями. Она решила, что все должно быть по-настоящему, а потому даже не стала редактировать текст. Анна пожаловалась: всю жизнь она мечтает куда-то сбежать. "Меня преследует желание сбежать", – написала она. В 17 лет это был переезд в Англию, позднее в США, а затем обратно в родную столицу.

Все дело в том, что дочь Анастасии Заворотнюк постоянно думает о том, что где-то ей будет лучше. Затем она приезжает в место мечты, но оказывается, что там все тоже не совсем так, как ей виделось. Теперь у Анны новая идея: она хочет перебраться поближе к морю. "Кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет", – подчеркнула девушка.

Поклонникам пришлись по душе строки звездной наследницы. Они прониклись ее словами и поддержали. "Анна, все в груди сжалось...все будет хорошо", "Куда бы ты не бежал, ты везде берешь с собой себя", "Такая искренняя", "Дыра в груди не зарастет, но согреется", "Нужно попробовать сбежать", "Анечка, все будет хорошо", "Анна, милая, отпустите боль", – писали они.