Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием
По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа
партнеры
Суббота
20 марта
Лента новостей
16:07
"Бред Байдена чрезвычайно опасен": президент США напугал весь мир оскорблением Путина
15:51
Новый любовник? Кристину Асмус застукали в объятиях шикарного мужчины
15:45
"Берегите себя": госпитализированная Бузова обратилась к россиянам из больницы
15:08
"Она нереализована как женщина": Волочкова прошлась по завистливой Собчак
14:36
Лукашенко пообещал белорусам другого президента
14:15
Спасибо, что живой: Нагиев объявил о госпитализации Хрусталева
13:53
Звезда сериала "След" напала с ножом на инспектора в Москве
12:58
"Не тому досталась": хмельная Королева вывалила грудь на берегу океана
12:56
Случилось страшное? Сын Алибасова говорит об отце, как о покойнике
12:54
"Сплошная грязь": Нагиев превратился в Чикатило
12:54
"Средство манипуляции": экс-супруг Волочковой удерживает звездную наследницу
12:42
Титоренко рассказал о вкладе России в усилия по восстановлению мира в ЦАР
12:07
Юлию Меньшову подстригли почти налысо
12:04
"Мой сын умер!": Спасенный от суицида Добрынин упивается горем
12:01
Володин призвал "отодвинуть" избирательную риторику
11:48
"Нежные прикосновения лечат": Диму Билана заметили с больным ВИЧ другом
11:33
"Сложный и долгий путь": Бузова намекнула на беременность
11:20
"Это может быть началом войны": на Украине испугались слов Байдена в адрес Путина
11:03
"Всех развели": Участница шоу "Холостяк" выдала подноготную проекта
10:39
"На ее тело без слез не взглянешь": Волочкова больно врезала Собчак
08:02
"Обожаемая Аллуся": Пугачеву сняли в объятиях известного певца
06:00
"Поменяю пол": разъяренная Польна взорвалась из-за лишнего веса
04:03
Женщина года: Одетому в юбку Киркорову дали под дых
02:01
"Я выиграла": Хвастливая Дубцова раскрыла историю успеха
23:59
Звезда "Дома-2" Рапунцель показала свои хоромы в сто квадратных метров
23:29
В Подмосковье открылось бистро Biologie с авторским взлядом на гастрономию
22:04
Как 32-летняя Румянцева попала в фильм "Королева бензоколонки"
21:29
"Настоящие мошенники": Гузеева стала жертвой обмана
21:27
Слегшей в гроб Боне предрекли страшную участь
21:01
Тройное падение Байдена на трапе сняли на видео
20:49
"Весь в папу": Галкин объявил о пополнении в семье
19:59
Избивших прохожего с ребенком мужчин объявили в розыск
19:58
Желающий возмездия Тимати готов раскрыть причины ухода из Black Star
19:44
В самое сердце: Меган Маркл и принц Гарри огорчили Елизавету II
19:23
Смерть снова оказалась рядом с похоронившим жену Сумишевским: Наш дом горит
19:22
В Уссурийском заливе произошел разлив нефтепродуктов
18:38
При обрушении в здании под Ростовом погибли люди
18:24
"Такая короткая жизнь": Николаев составил "некролог" Леонтьеву
18:15
Эксперты прогнозируют жесткую борьбу за места в Госдуме
18:05
Составляющие светской львицы: Васильев указал на упущение ставшей женой миллионера Поверенновой
17:53
"Сама разберусь!": Ольга Орлова огрызнулась в ответ на замечание незнакомца
17:52
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт группы "Аффинаж"
17:47
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
17:43
Стало известно, кто войдет в президентскую квоту в состав ЦИК РФ
17:43
Под Москвой нашли парник с коноплей
17:30
Бледанс вынудила сына с синдромом Дауна вкалывать
17:27
Лукашенко перечислил "достойных кандидатов" в президенты Белоруссии
17:19
Верх вот-вот соскользнет: встретившая мужа после разлуки Боярская предстала в сексапильном виде
17:12
Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по миллиону
16:46
"Остановитесь!": На могиле Децла обосновался непрошеный гость
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России
Эксперт Казакевич предупредил Лукашенко о непредсказуемых последствиях
"Никакой свадьбы не было": оскандалившийся Цивин борется за честное имя жены
Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев
Шок! Появились данные о романе Шаляпина с Королевой
Джигурда заговорил о смене пола после свадьбы с Анисиной
Шоу-бизнес
Спасибо, что живой: Нагиев объявил о госпитализации Хрусталева

Спасибо, что живой: Нагиев объявил о госпитализации Хрусталева

Тяжкое прошлое известного юмориста не дает покоя Дмитрию Нагиеву. По словам ведущего шоу "Голос.Дети", комик Дмитрий Хрусталев чудом остался в живых после госпитализации.
прочитано 5208 раз

Шоумен Дмитрий Нагиев стал гостем вечерней программы "Первого канала", которую ведут Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев. Звездный мужчина поделился эмоциями от рабочих моментов, рассказал о жизненных приоритетах и карьерных перспективах. На съемках передачи Дмитрий Нагиев внезапно для всех поднял вопрос о здоровье Дмитрия Хрусталева, удивляясь, что артист выглядит вполне нормально.

Осенью 2020 года напарник Ивана Урганта угодил на больничную койку, обеспокоив поклонников. Телеведущий Дмитрий Хрусталев получал квалифицированную медицинскую помощь, не раскрывая поклонникам подробностей лечения. В Сети поговаривали, что юморист отравился алкоголем, поэтому и попал в беду, но сам мужчина называл причиной недуга несовместимость принимаемых лекарств на фоне длительного утомления.

В эфире "Первого канала" Дмитрий Нагиев дал понять, что состояние Дмитрия Хрусталева было очень тяжелым, а медицинские работники практически спасли его. "После того, что он пережил, вообще хорошо, что он с открытыми глазами", — произнес шоумен, сидя в кресле гостя. Дмитрий Хрусталев не стал молчать в ответ на острое заявление коллеги и даже посмеялся. "Я тоже люблю тебя, Дима", — выразился герой обсуждений в адрес Дмитрия Нагиева.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 14:15 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Работа стоя или сидя: что опаснее для здоровья

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Звезда сериала "След" напала с ножом на инспектора в Москве

Актер угрожал убийством сотруднику ВАИ
Шоу-бизнес

"Нежные прикосновения лечат": Диму Билана заметили с больным ВИЧ другом

Певец перестал скрывать своих чувств
Шоу-бизнес

Юлию Меньшову подстригли почти налысо

Ведущая показала сенсационное фото
Шоу-бизнес

А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным

Певица ответила ему взаимностью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+