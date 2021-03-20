"Сплошная грязь": Нагиев превратился в Чикатило

Многочисленная аудитория привыкла видеть Нагиева в комедийных кинокартинах. Образ смышленого артиста буквально "прилип" к нему и отбросил несколько удачных контрактов.
На этот раз Дмитрий все же рискнул и согласился на драматическое перевоплощение. Актер публично заявил, что примет участие в съемках многосерийного фильма о жизни Андрея Чикатило.
Нагиев уже работал с Сариком Андреасяном над другой сложной ролью – Виталия Калоева. Кинолента "Непрощенный" получила противоречивые комментарии зрителей, однако перевоплощение шоумена было высоко оценено.
"Сразу скажу, что сначала я отказался от этой роли. Отказался категорически, поскольку сейчас я вообще не берусь за сценарии, где сплошная грязь. Я всю ночь не спал, ходил по квартире и обдумывал это предложение", – заявил Нагиев.
Стоит отметить, что вся съемочная команда долгое время скрывала личность приглашенного актера. Да и сам Дмитрий старался не обсуждать эту тему и не фотографироваться в образе серийного убийцы.
Нагиеву пришлось накладывать сложный грим, чтобы скрыть всеми узнаваемые черты лица. Лишь в конце первой серии телезрители увидят лицо главного героя и узнают горячо любимого ведущего. Продюсеры сериала рассказали, что во время съемок Нагиев почти не общался с коллегами по площадке. Он был крайне сосредоточен на своем перевоплощении. Похоже, что подобная замкнутость и помогла звезде окончательно войти в образ маньяка.
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