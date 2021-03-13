"Думал, что неизлечим": Нагиев шокировал откровением

Работа на шоу "Голос.Дети" требует от телеведущего необычнайной выдержки и самообладания. Дмитрий Нагиев дал понять, что был на грани срыва.

Представить шоу "Голос.Дети" без Дмитрия Нагиева довольно непросто: артистичный мужчина эффектно вписался в общую картину проекта, а его задорные шутки стали неотъемлемой частью каждого эфира. Телеведущий умело общается с юными участниками проекта и по-товарищески поддерживает их в трудную минуту. Однако в прошлом шоумену не хватало харизмы и таланта, чтобы комфортно руководить атмосферой вокального конкурса. Ранее Дмитрий Нагиев относился к детям не так тепло, как сейчас, и это отражалось на его настрое.

Во время съемок очередного выпуска телепроекта шоумен решил сделать откровенное признание и юмористически его обыграть. Мужчина проникся выступлением одной из участниц и произнес в микрофон шокирующие слова. "Я поймал себя на мысли: меня перестали раздражать чужие дети. А я ведь уже очень давно здесь работаю. Думал, что неизлечим", — выразился шутливый ведущий.

Напомним, телеведущий предрек дочери Сергея Трофимова, которая пришла на восьмой сезон шоу "Голос.Дети", критику и осуждение общественности. Шоумен вспомнил скандал с наследницей певицы Алсу, который ранее бушевал на проекте. Дмитрий Нагиев опасается, что из-за предвзятого отношения зрителей к детям знаменитостей на конкурсе может разразиться новый конфликт.