Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Суббота
13 марта
Лента новостей
11:57
Устроившая истерику на шоу "Маска" Азиза сделала душераздирающее признание
11:36
"Думал, что неизлечим": Нагиев шокировал откровением
11:21
"Лишь бы подальше от России": сбежавший в Испанию Панин охаял родную страну
11:11
71-летняя Пугачева в откровенном наряде зажгла на вечеринке полуголой Ивлеевой
10:56
Вернет 7 миллионов: семья Фриске заговорила о долгах Шепелева
10:49
Любовник обратился к Кабаевой: "Дай мне увидеть сына!"
10:40
Подсела и обняла: Лобода направила на Басту женские чары
10:35
Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот: Второй на подходе
09:51
Цены на бензин в России побили исторический рекорд: названа причина
06:12
"Искромсал лицо": Звезду шоу "Песни" зверски избили
04:39
Как Шахназаров снимал культовый перестроечный фильм "Курьер"
02:09
Сбежавшая от Фадеева певица погрязла в проблемах: Схожу с ума
00:16
Внебрачная дочь Леонида Агутина отмечает 25-летие: что известно об отпрыске звезды
23:34
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
21:59
"Фертильная роковуха": Асмус врезали из-за желания рожать
21:38
Политолог Тышкевич объяснил намеченный визит Тихановской в США: Вашингтон поднимает ставки перед переговорами с Минском
21:25
Миллионы за кислую мину: Азизе предрекли богатство из-за скандала на шоу
20:48
В Москве избили и ограбили тренера по боям без правил
20:47
"Муж не нарадуется": Арзамасова выпятила округлые ягодицы
20:34
На Дальнем Востоке браконьер застрелил черного лесоруба
20:22
С ледокола "Иван Крузенштерн" в Петербурге слили более ста тонн топлива
20:09
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:51
На избивших ребенка жительниц Подмосковья завели уголовное дело
19:42
В Москве подвели итоги дистанционного этапа "Конкурса политологов"
19:21
Темникова в дырявом пальто вызвала оторопь: Мечта эксгибициониста
19:15
"Мне было плевать": снявшийся в фильме сына Домогаров рассказал о разводе
19:09
"Красивый, а она ужасная": Ковальчук всполошила народ вместе с Чумаковым
18:34
В Подмосковье бетономешалка опрокинулась на легковые машины
18:19
Вскрылись детали пластических операций Пугачевой
18:14
"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием
18:01
"Ушел из жизни, занимаясь любимым делом": жена сообщила о трагической гибели звезды сериалов
17:51
Полиция задержала школьника из-за угроз убить учителя во французском Меце
17:37
Даже штаны рваные: баснословные алименты довели Тарасова до нищеты
17:30
"У нее была вот такая талия!": Апексимова могла увести Табакова из семьи
17:28
"Баба отсидит за него, а он выйдет": Айза Долматова разнесла оказавшегося за решеткой бывшего мужа
17:15
"Красотка такая": пышногрудая Пуговка из "Папиных дочек" восхитила Олешко
16:39
Бузова побила потерявшую влияние Рудковскую
16:38
"Вот это мужик!": Муцениеце подарили роскошное авто за 20 миллионов
16:36
"Долго держала в себе": замужняя Хилькевич заговорила о расставании
16:34
Политолог Усов о перестановках в силовых структурах Белоруссии: Лукашенко избавляется от свидетелей его слабости
16:26
В Калмыкии после смерти трех человек в доме престарелых возбудили уголовное дело
16:03
В Петербурге тракторист помял 5 машин на парковке
16:01
"Зачем вас так уродуют?": Тодоренко досталось за эксперименты со внешностью
15:53
"Мать ку-ку": Решетова подвергла сына смертельной опасности
15:45
"Тяжело говорить": Жена Михалкова убита горем
15:25
Пригожин заявил об интиме с членом жюри шоу "Маска"
15:25
В Приуральском районе пропали три человека
15:23
"Гриша мне был отвратителен": Такшина обнародовала подробности романа с Антипенко
15:18
"Предлагали большие деньги": Лужина пришла в ужас от поступка Малахова
15:08
Любовница Павла Мамаева впервые прокомментировала их роман
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова объявила о неспособности иметь детей
"На "Евровидение" от России снова поедет Билан!": сенсационное заявление Рудковской
Мочевой пузырь не выдержал: отрицающий убийство Легкоступовой вдовец прилюдно оконфузился
Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться
Стало известно об уходе Гузеевой
Шахназаров влез в грязный скандал с Михалковым
Шоу-бизнес
"Думал, что неизлечим": Нагиев шокировал откровением

"Думал, что неизлечим": Нагиев шокировал откровением

Работа на шоу "Голос.Дети" требует от телеведущего необычнайной выдержки и самообладания. Дмитрий Нагиев дал понять, что был на грани срыва.
прочитано 219 раз

Представить шоу "Голос.Дети" без Дмитрия Нагиева довольно непросто: артистичный мужчина эффектно вписался в общую картину проекта, а его задорные шутки стали неотъемлемой частью каждого эфира. Телеведущий умело общается с юными участниками проекта и по-товарищески поддерживает их в трудную минуту. Однако в прошлом шоумену не хватало харизмы и таланта, чтобы комфортно руководить атмосферой вокального конкурса. Ранее Дмитрий Нагиев относился к детям не так тепло, как сейчас, и это отражалось на его настрое.

ПО ТЕМЕ

Нагиев предрек участнице шоу "Голос.Дети" судьбу дочери Алсу

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Во время съемок очередного выпуска телепроекта шоумен решил сделать откровенное признание и юмористически его обыграть. Мужчина проникся выступлением одной из участниц и произнес в микрофон шокирующие слова. "Я поймал себя на мысли: меня перестали раздражать чужие дети. А я ведь уже очень давно здесь работаю. Думал, что неизлечим", — выразился шутливый ведущий.

Напомним, телеведущий предрек дочери Сергея Трофимова, которая пришла на восьмой сезон шоу "Голос.Дети", критику и осуждение общественности. Шоумен вспомнил скандал с наследницей певицы Алсу, который ранее бушевал на проекте. Дмитрий Нагиев опасается, что из-за предвзятого отношения зрителей к детям знаменитостей на конкурсе может разразиться новый конфликт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Дмитрий Нагиев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2021, 11:36 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Дмитрий Нагиев

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Устроившая истерику на шоу "Маска" Азиза сделала душераздирающее признание

Артистка повинилась

Шоу-бизнес

"Не хочу": Авербух откровенно об интимных моментах Арзамасовой

Они нашли общую энергию
Шоу-бизнес

"Не была влюблена в Олега Павловича": Зудина призналась в чувствах к сыну Табакова

Она увлеклась им после фильма

Шоу-бизнес

Садальский подложил жирную свинью Чеховой

Актер разоблачил телеведущую

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+