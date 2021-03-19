Бледанс вынудила сына с синдромом Дауна вкалывать

Эвелина Бледанс почти все свободное время посвящает заботе о 8-летнем сыне Семене, который появился на свет с синдромом Дауна. Также артистка прикладывает немало усилий для борьбы со стигматизацией "солнечных" людей.

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