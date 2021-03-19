Бледанс вынудила сына с синдромом Дауна вкалывать

21 марта во всем мире отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. В честь предстоящего события сын актрисы примет участие в спектакле, роли в котором исполнят дети с особенностями развития.
Эвелина Бледанс в личном блоге поделилась радостной новостью – Семен впервые выйдет на сцену. Причем в постановке мальчику досталась роль его любимого персонажа – Пьеро. Артистка уверена, что у ребенка все получится, и он достойно отыграет концерт. При этом знаменитость отметила, что испытывает сильное волнение, так как на мероприятии будут присутствовать не только зрители, но и журналисты.
Некоторые пользователи Сети удивились, как Эвелина Бледанс уговорила ребенка вкалывать, ведь работа актера – тяжелый труд. Впрочем, большинство поддержало артистку в комментариях. Поклонники уверены, что у Семы все получится, и он достойно выступит перед публикой.
"Все у него будет замечательно! Он чувствует себя на сцене и в образе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Удачи Семену и всем деткам! Эвелине , тоже удачи всегда. Во всем!", "И я верю!! Эвелина вы лучшая мама лучшего сына!", "Какой молодец, удачи ему и хорошего выступления!" – отметили подписчики.
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