"Это нормальный жест": Бледанс поддержала Манукяна после слухов об избиении Бузовой

Скандал вокруг разрыва Ольги Бузовой и Давида Манукян не утихает ни на день. Многие коллеги искренне сопереживают артистке и резко негативно высказываются о поведении рэпера. Однако находятся и те, кто видят много всего положительного в экс-возлюбленном дивы.

Эвелина Бледанс появилась на премьере фильма "Аферистка". Ее спутником стал Валерий Боровинских. Актриса рассказала, что замечательно относится к Манукяну. Она подчеркнула, что считает его очаровательным и невероятно пластичным во всех смыслах этого слова. Однако, если слова Ольги об агрессии правдивы, то, по мнению Эвелины, все хорошие качества тут же стоит перечеркнуть и никогда не давать ему второй шанс. Она добавила, что отказывается верить в такой конец это истории, но понимает, что Бузова не стала бы шутить такими вещами.

Отметим, туманное прошлое Давида интересовало многих с самого начала. Сообщалось, что он якобы активно занимался различными махинациями с недвижимостью и даже однажды был фигурантом уголовного дела.

Известно, что даже после начала блогерской деятельности и отношений с Бузовой, он не мог расплатиться с долгами. Некоторые полагали, что это должно было сильно задевать работящую Ольгу, но она не комментировала ситуацию. Как оказалось, Эвелину Бледанс такое положение дел вовсе не смущает.

Артистка сообщила, что может понять его. Она объяснила, что он – мужчина с амбициями, который мечтает двигаться вперед. По мнению Бледанс, ему хотелось дарить дорогие подарки и совершать большие поступки, но не было средств. Именно поэтому Давид и пошел в сомнительный бизнес. "Это нормальный мужской жест", – оправдала Манукяна звезда. Она уверена, что Дава мечтал о великих свершениях ради любимой, но у него не вышло.