С чужим мужем: Бледанс поздравляют с началом новых отношений

Актриса принимает поздравления. Эвелине Бледанс и ее новому избраннику желают большого счастья.

Знаменитость заинтриговала поклонников. В личном микроблоге артистка опубликовала фото, на котором нежно смотрит на некого мужчину. Спутник Эвелины Бледанс запечатлен в профиль, его лицо не разглядеть полностью.

"А вы обняли своего любимого с утра?" – вызвала интерес пользователей Сети актриса.

Поклонники от кадра пришли в восторг. Некоторые фанаты, пришли к выводу, что таким образом Бледанс сообщает о начале новых отношений. Они не скупились на поздравления.

"Эвелиночка, счастья вам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Эви это твой на 100%", "Очень красивая пара!!! Желаю вам счастья!!!", "Очень рада за Эвелиночку, счастья ей и понимания", "Красивые! Будьте счастливы!", "Красивая пара. Счастья Вам", - писали комментаторы.

Интересно, что в мужчине на фото некоторые интернет-пользователи узнали актера Александра Арсентьева. Он является партнером Эвелины по сериалу "Сестрички". Вероятно, фото, которые опубликовала Эвелина Бледанс, сделаны во время съемок в теленовелле.

Отметим, что Александр Арсентьев счастливо женат. Избранницей знаменитости является актриса Анна Гарнова. Она работает в Театре им. Моссовета. У пары есть дети.