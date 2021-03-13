Сбежавшая от Фадеева певица погрязла в проблемах: Схожу с ума

Катя Кищук пробыла солисткой группы SEREBRO порядка трех лет. За это время она успела стать одной из самых ярких участниц за всю историю коллектива, однако затем приняла решение уйти из-под крыла Максима Фадеева и начать сольную карьеру.

Недавно стало известно о том, что артистка перебралась в Великобританию. Певица стала избранницей известного рэпера Slowthai, который даже выдвигался на премию "Грэмми". Девушка решила выйти на международный музыкальный рынок – казалось бы, что может ей помешать, учитывая имя и связи жениха?

Однако новый этап в жизни Кати Кищук так пока и не наступил, несмотря на все попытки. Последнее время артистка стала все чаще пропадать из соцсетей, периодически врываясь в "Сторис" инстаграм-аккаунта с загадочными грустными текстами. Долгое время артистка не объясняла, что с ней происходит, но наконец не выдержала.

В пятницу Катя Кищук сделала несколько публикаций, в которых попыталась рассказать, что же с ней на самом деле творится. Как оказалось, певица погрязла в проблемах. Девушка находится в глубокой депрессии и страдает без поддержки близких. По словам артистки, в жизни ее подбадривал только отец, но большую часть времени его не было рядом.

Катя Кищук призналась, что даже ее мужчина над ней посмеялся, когда она заявила, что боится выпускать англоязычные треки, так как не хочет его опозорить. Как отметила девушка, она начинает все с нуля в чужой стране и почти все время проводит одна. Ей даже приходится самостоятельно трудиться в студии без звукорежиссера.

"И если раньше я писала, что не схожу с ума, схожу. И мне очень нужна поддержка, и я молю о ней", – призналась Кищук.