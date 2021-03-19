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"Я предала мужа.": известная певица откровенно об аборте от любовника

"Я предала мужа.": известная певица откровенно об аборте от любовника

Гостьей последней программы "Судьба человека" стала исполнительница Галина Ненашева. Она поделилась с Борисом Корчевниковым самыми откровенными деталями личной жизни.
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Галина Алексеевна рассказала, что изменяла своему второму супругу. Известно, что свою дочь Алену она родила именно от него, но мужчина ей понравился далеко не сразу. Однако потом, видимо, "стерпелось, слюбилось" и у пары состоялась свадьба. Мероприятие было настолько громким, что их поздравил даже Михаил Казаков. Они прожили вместе чуть меньше 20-и лет.

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В их разладе Ненашева винит исключительно себя. Все дело в супружеских изменах. "Я предала мужа", – призналась артистка, отметив, что ей было невероятно стыдно, но чувства были сильнее нее. Она увлеклась другим мужчиной.

"Ему надо было меня удержать", – считает исполнительница. Галина Алексеевна рассказала, что их отношения с любовником дошли до того, что ей пришлось сделать аборт. Супруг не был в курсе происходящего. После разрыва с мужем карьера певицы пошла по наклонной. У нее больше не было защиты. Постепенно она исчезла с телеэкранов.

Галина Ненашева – заслуженная артистка России. Титул был присужден ей в 2002 году. Вся страна помнит и любит исполнительницу за такие песни, как "Белая лебедь", "Ямщик, не гони лошадей", "Любите Россию", "Синева", "Подари мне платок", "Нет, мой милый", "О чём плачет вьюга" и многие другие.

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Галина Ненашева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 11:03 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
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