Скоро замуж: Поплавская не смогла отказать молодому любовнику

С Евгением Яковлевым звезда познакомилась по работе за несколько лет до развода с прежним мужем. Только после тяжелого расставания с супругом и выхода из стресса она поняла, что испытывает нежные чувства к молодому коллеге.
Пара стала встречаться с 2014 года. Намерения ведущего изначально были самыми серьезными. Он хотел создать с Яной Поплавской семью. Знаменитость же не торопилась с принятием такого важного решения. Но мужчина не сдавался.
Артистка передумала лишь в 2019 году. Пара планировала свадьбу на весну прошлого года, но из-за пандемии коронавируса событие пришлось отложить. Теперь же стало известно, что чета вскоре все же отправится в ЗАГС.
Будущие супруг будут жить в загородном доме, построенном на общие деньги. Яковлев занимается ремонтом жилища и помогает возлюбленной с закупками продуктов.
Мужчине до сих пор не верится, что актриса скоро станет его законной женой. Он просит не спугнуть его счастье. Ранее Яна Поплавская на своей странице в "Инстаграм" рассказала о том, какие прекрасные отношения у них с избранником. Без него актриса уже не представляет своей жизни.
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