"Это сжирало меня": Поплавская о страшной ненависти к бывшему мужу

Актриса Яна Поплавская и продюсер Сергей Гинзбург развелись в 2011 году. Тогда артистка не только осталась одна с сыновьями, но и неожиданно лишилась заработка.

Прожив в браке 25 лет, Яна Поплавская с сожалением признала, что ничего не знает о своем супруге. По словам актрисы, муж ее предал, поэтому было принято решение о разводе. Артистка стала ненавидеть экс-возлюбленного, но это чувство негативно повлияло на нее. "Это сжирало меня. Сжирало страшно", – призналась она.

В то же время Поплавская осталась без работы. Прекратило свое существование радио, где актриса трудилась много лет. Кроме того, не состоялись кинопроекты, в которых была задействовала Яна, а ведь ради них артистка уволилась из института. В итоге ей пришлось сдавать вещи в комиссионку, чтобы выручить деньги.

Вскоре Поплавская познакомилась с радиоведущим Евгением Яковлевым и закрутила с ним роман. Актриса, находясь рядом с этим мужчиной, стала чувствовать себя женщиной. Яна благодарна избраннику, что многие проблемы он решает за нее. "Оковы исчезли", – передала свое состояние артистка.

Напомним, Яна Поплавская также рассказывала о тяжелом детстве. Тогда у нее якобы был сложный характер. Будущая актриса часто обижалась на своих родителей, которые, как ни странно, никогда не наказывали ее.