52-летняя Поплавская выходит замуж за известного ведущего

Яна Поплавская объявила радостную новость. Она выходит замуж за давнего возлюбленного.

52-летняя актриса Яна Поплавская и 40-летний диктор Евгений Яковлев познакомились несколько лет назад на радио. "Забегаю в студию и говорю: "Чей это такой красивый и сексуальный голос? Покажите мужика!" – с улыбкой вспомнила звезда фильма про Красную Шапочку. Их отношения развивались так стремительно, что спустя несколько месяцев после знакомства радиоведущий уже сделал предложение актрисе.

Однако та ответила отказом. "Ну, вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла, знаете, как солдат, которого забрали в солдаты", – призналась Яна Поплавская. Евгений Яковлев несколько раз делал ей предложение, но неизменно получал отказ. Лишь спустя пять лет актриса дала согласие. "Говорит, пока пять лет не стукнет – не выйду замуж. Я, говорит, тебя сначала проверю", – объяснил радиоведущий.

Рад за Поплавскую ее младший сын Никита. "Я уже надеюсь, что наконец-то смогу погулять на свадьбе своей мамы. Наконец-то я смогу ее поздравить, ну и мне бы хотелось, собственно говоря, проводить ее к алтарю", – выразил надежду наследник артистки.

Бракосочетание запланировано на весну. Влюбленные хотят совместить свадьбу с новосельем. Поплавская и Яковлев строят загородный дом. Несколько лет назад Яна и Евгений купили участок в подмосковном поселке Алешино, всего в часе езды от Москвы. Земля обошлась паре в 1,5 миллиона рублей. "Это очень здорово, когда прямо рядом с домом есть река", – порадовалась Яна Поплавская в беседе с "Пятым каналом". Евгений Яковлев уточнил, что рядом Учинское водохранилище.