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52-летняя Поплавская выходит замуж за известного ведущего

Яна Поплавская. Фото: www.globallookpress.com
Яна Поплавская объявила радостную новость. Она выходит замуж за давнего возлюбленного.
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52-летняя актриса Яна Поплавская и 40-летний диктор Евгений Яковлев познакомились несколько лет назад на радио. "Забегаю в студию и говорю: "Чей это такой красивый и сексуальный голос? Покажите мужика!" – с улыбкой вспомнила звезда фильма  про Красную Шапочку. Их отношения развивались так стремительно, что спустя несколько месяцев после знакомства радиоведущий уже сделал предложение актрисе.

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Однако та ответила отказом. "Ну, вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла, знаете, как солдат, которого забрали в солдаты", – призналась Яна Поплавская. Евгений Яковлев несколько раз делал ей предложение, но неизменно получал отказ. Лишь спустя пять лет актриса дала согласие. "Говорит, пока пять лет не стукнет – не выйду замуж. Я, говорит, тебя сначала проверю", – объяснил радиоведущий.

Рад за Поплавскую ее младший сын Никита. "Я уже надеюсь, что наконец-то смогу погулять на свадьбе своей мамы. Наконец-то я смогу ее поздравить, ну и мне бы хотелось, собственно говоря, проводить ее к алтарю", – выразил надежду наследник артистки.

Бракосочетание запланировано на весну. Влюбленные хотят совместить свадьбу с новосельем. Поплавская и Яковлев строят загородный дом. Несколько лет назад Яна и Евгений купили участок в подмосковном поселке Алешино, всего в часе езды от Москвы. Земля обошлась паре в 1,5 миллиона рублей. "Это очень здорово, когда прямо рядом с домом есть река", – порадовалась Яна Поплавская в беседе с "Пятым каналом". Евгений Яковлев уточнил, что рядом Учинское водохранилище.

Автор: 14 ноября 2019, 16:29
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Как менялась Яна Поплавская

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