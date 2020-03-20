Свадьба 52-летней Яны Поплавской сорвалась

Яна Поплавская счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым. В конце прошлого года стало известно, что влюбленные решили оформить отношения. Свадьбу назначили на весну, однако сейчас отменили.

Актриса Яна Поплавская и радиоведущий Евгений Яковлев встречаются с 2015 года, но лишь недавно она приняла предложение руки и сердца. Артистка объяснила, что проверяла отношения временем. Роман зашел так далеко, что влюбленные построили общий дом. Собственно, и свадьбу они хотели приурочить к новоселью.

Влюбленные планировали пожениться весной, но их планы нарушил коронавирус. Поплавская и Яковлев вынуждены перенести торжество. "Пока еще не понимаем, на сколько. Все так резко это свалилось. Неожиданно", – сообщила Яна Поплавская в беседе с журналистами.

Также актриса прокомментировала пандемию. "Считаю, что от коронавируса нельзя защититься. И маски не помогают", – высказала мнение артистка, проводящая много времени в самолетах.

Яна Поплавская сумела не впасть в панику из-за свирепствующей по всему миру заразы. "Я считаю, чему быть – того не миновать. У меня очень много друзей-врачей. Они все по-разному относятся к этой эпидемии. Я скажу свое субъективное мнение. Когда-нибудь, возможно, мы все узнаем, что это была самая фантастическая афера века, связанная с экономической составляющей", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Отметим, что влюбленные не планировали устраивать пышное торжество. Яна Поплавская также отказалась от перспективы специального похудения к свадьбе. Что касается совместного имущества, Яковлев уже переписал недвижимость на Поплавскую.

А вот с совместными детьми дела обстоят сложнее. "Решили пожить для себя. Ну рожу малыша, ему стукнет десять, а мне 60. В чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно! Но если бы вдруг случилось, я бы не прервала беременность. Знаю, муж поднимет ребенка", – говорила в интервью актриса.

Отметим, что у Яны Поплавской есть взрослые сыновья – 34-летний Клим и 23-летний Никита. А у Евгения Яковлева от предыдущих отношений есть семилетняя дочь Елизавета.