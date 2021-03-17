Не Кобзон: кого на самом деле похоронили вместо певца на главном кладбище страны

При жизни Иосифа Давыдовича ходила байка, будто бы самый известный еврей России купил себе место на самом дорогом кладбище мира – на святой Масличной (или Елеонской) горе в Иерусалиме. По преданию, всякий, кто там лежит, попадает в рай. А в конце дней Мессия взойдет именно на Масличную гору и оттуда по звуку трубы начнется воскресение мертвых.
Но сам певец эту информацию категорически опровергал и говорил, что место у него уже есть. Но вовсе не на Святой Земле. "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИСа Борис Брунов (Отпраздновав 75-летний юбилей, знаменитый конферансье лег в московскую больницу на операцию по поводу рака желудка, но скончался от сердечного приступа. При вскрытии обнаружилось, что рак был в 4-й стадии – Прим. ред.), – рассказывал Кобзон. – Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить его на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул. И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".
Правда, тогда Кобзону дали от ворот поворот. Мол, выбирайте любое другое место. И певец пообещал, что все равно узнает причину отказа. Тогда чиновники сдались: "Иосиф Давыдович, мы это место для Вас держим".
После этого Кобзон написал бумагу, в которой от этого места официально отказался. Он завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище, считающемся самым известным иудейским погостом России. Артист купил там место под семейное захоронение.
А на Новодевичьем, в готовящейся для Кобзона могиле, в сентябре 1997 года похоронили Бориса Брунова – легендарного конферансье, который выступал на дрейфующей ледовой станции "Северный Полюс", вел концерты на БАМе, Байконуре, целине. Его могилу легко найти, если ориентироваться на захоронения Людмилы Зыкиной и Юрия Никулина, с которым артист был дружен...
В 2013-м рядом похоронили его жену – красавицу из Дома моделей на Кузнецком мосту Марию Брунову, которая прожила 90 лет.
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