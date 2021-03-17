Не Кобзон: кого на самом деле похоронили вместо певца на главном кладбище страны

Новодевичье кладбище – самое известное в России. Оно включает в себя 11 участков, общая площадь которых превышает десять футбольных полей. Здесь покоятся 26 тысяч человек. Среди них – Гурченко, Ельцин, Хворостовский, Никулин. Готовилась тут могила и для Кобзона.



При жизни Иосифа Давыдовича ходила байка, будто бы самый известный еврей России купил себе место на самом дорогом кладбище мира – на святой Масличной (или Елеонской) горе в Иерусалиме. По преданию, всякий, кто там лежит, попадает в рай. А в конце дней Мессия взойдет именно на Масличную гору и оттуда по звуку трубы начнется воскресение мертвых.

Но сам певец эту информацию категорически опровергал и говорил, что место у него уже есть. Но вовсе не на Святой Земле. "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИСа Борис Брунов (Отпраздновав 75-летний юбилей, знаменитый конферансье лег в московскую больницу на операцию по поводу рака желудка, но скончался от сердечного приступа. При вскрытии обнаружилось, что рак был в 4-й стадии – Прим. ред.), – рассказывал Кобзон. – Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить его на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул. И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".

Правда, тогда Кобзону дали от ворот поворот. Мол, выбирайте любое другое место. И певец пообещал, что все равно узнает причину отказа. Тогда чиновники сдались: "Иосиф Давыдович, мы это место для Вас держим".

После этого Кобзон написал бумагу, в которой от этого места официально отказался. Он завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище, считающемся самым известным иудейским погостом России. Артист купил там место под семейное захоронение.

Могила Бориса Брунова. Фото: Дни.ру

А на Новодевичьем, в готовящейся для Кобзона могиле, в сентябре 1997 года похоронили Бориса Брунова – легендарного конферансье, который выступал на дрейфующей ледовой станции "Северный Полюс", вел концерты на БАМе, Байконуре, целине. Его могилу легко найти, если ориентироваться на захоронения Людмилы Зыкиной и Юрия Никулина, с которым артист был дружен...

В 2013-м рядом похоронили его жену – красавицу из Дома моделей на Кузнецком мосту Марию Брунову, которая прожила 90 лет.