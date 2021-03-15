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Вечная память: Народного артиста Леонтьева похоронили на Новодевичьем кладбище

Вечная память: Народного артиста Леонтьева похоронили на Новодевичьем кладбище

Новодевичье кладбище – самый престижный и известный некрополь страны, признанный культурным памятником. Он включает в себя 11 участков, общая площадь которых составляет, по данным публичной карты Росреестра, 5,94 гектара (десять футбольных полей). Здесь покоятся 26 тысяч человек. Среди них – Захаров, Табаков, Лужков, Зыкина, Ельцин. Упокоился тут и Леонтьев...
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Получить место на Новодевичьем было непросто во все времена. Вот что рассказывал Иосиф Кобзон: "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул, – вспоминает Кобзон. – И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".

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Но часть кладбища, где покоится Брунов, относительно новая. Изначально же Новодевичье ограничивалось участком, примыкающим непосредственно к монастырской стене. Там, например, нашли вечный покой Константин Станиславский и Антон Чехова. Да и актерская аллея Художественного театра расположена тоже там.

А неподалеку, на 2-м участке, похоронили и Леонтьева. Его могилу легко найти, если ориентироваться на памятник русскому инженеру путей сообщения Николаю Чайковскому, брату знаменитого композитора.

Правда, могила Народного артиста, как и многие на Новодевичьем, включает себя несколько захоронений. Здесь в разные годы были положены директор электромеханического завода Оганес Тер-Григорьян, его жена Наталия Крауклис, которая работала референтом Комитета по Ленинским и Государственным премиям в области литературы и искусства, и его сестра-актриса Елизавета Леонарди-Тер-Григорьян, преподавшая сценическую речь в ГИТИСе.

Фото: Дни.ру

Но Леонтьев ушел из жизни раньше всех. В этом году исполняется 70 лет со дня смерти этого Народного артиста, лауреата Сталинской премии. Петр Иванович играл в Малом театре и Театре Корша. В кино же на его счету восемь ролей. Причем начинал он сниматься еще в немом кино. А последней работой стала роль Кирилла Степановича в советском детском черно-белом художественном фильме "Брат героя" по мотивам повести Льва Кассиля, который вышел на экраны в 1940 году.

Фото: Дни.ру

Вот что пишут о покойном кумире зрители: "Сколько актеров играли роль шпиона, который изощренно запирается, а его постепенно раскалывает чекист – и никому не удалось сыграть настолько убедительно, артистично и глубоко, как это сделал Петр Леонтьев в "Ошибке инженера Кочина".

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Фото: pixabay.com
Автор: 15 марта 2021, 09:35
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комментарии

Ответить:

Гость655469
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авторы вы че там курите? кое кладбище, кому это надо кого куда похоронили, вы че путеводитель по кладбищу? придурки
Гость660208
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Давайте теперь писать всех, кто 70, 80, 90, 100 лет назад умер. Откуда мы уже таких знаем?????? Ни о чем
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