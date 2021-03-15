Вечная память: Народного артиста Леонтьева похоронили на Новодевичьем кладбище

Новодевичье кладбище – самый престижный и известный некрополь страны, признанный культурным памятником. Он включает в себя 11 участков, общая площадь которых составляет, по данным публичной карты Росреестра, 5,94 гектара (десять футбольных полей). Здесь покоятся 26 тысяч человек. Среди них – Захаров, Табаков, Лужков, Зыкина, Ельцин. Упокоился тут и Леонтьев...

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