Оставшийся без денег отца Газманов озвучил сумму своих ежемесячных трат

39-летний Родион Газманов рассчитывает исключительно на себя в материальном плане с 18 лет. В юности он работал барменом, так как отец перестал его финансировать, позже дослужился в ночном клубе до управляющего. Потом окончил Финансовую академию, работал финансовым аналитиком в крупной торговой сети и в строительной компании, занимался недвижимостью и продвигал стимулятор роста растений. А теперь он – интересный и успешный музыкант.



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