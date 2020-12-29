Оставшийся без денег отца Газманов озвучил сумму своих ежемесячных трат

Корреспондент "Дни.ру" прямо спросил у музыканта, сколько ему нужно для комфортной жизни в месяц. "Все зависит от того, инвестирую я что-то в музыку или нет, – признался Родион. – Чисто в бытовом плане мне нужно от 50 до 100 тысяч рублей в месяц – на еду, одежду и бензин. – Но когда появляется необходимость снимать клипы, записывать песни, то все затраты становятся ощутимо больше".
Интересно, что на самоизоляции старший сын Олега Газманова проводил время с пользой для кошелька. Всего за пять тысяч рублей Родион был готов онлайн спеть любую песню из своего репертуара – от "Люси" до "Парами".
Посредством видеосвязи можно было заказать полноценный концерт – от получаса до часа, в зависимости от желания и платежеспособности клиента. За такой видеоэксклюзив артист предлагал платить желающим по 30 тысяч рублей.
Напомним, недавно в интервью "Дни.ру" отец музыканта Олег Газманов признался: "Старшим детям не давал денег очень давно. Но они и не просят. Младший, Филипп, лет пять минимум уже не берет, а старший, Родион, лет двадцать. Правда, я ему давал деньги на постройку дома. Но он брал в долг и потом все полностью отдал".
Популярные темы форума
Украина
Деньги-ЗЛО!
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Трусы навального
Кто вы русские?
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Надоела Пугачева
Меня бесит существование души
Напоминание хохлам и подхохлятникам