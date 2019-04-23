Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов

Александра "Бинки" Фелстед – звезда британского реалити-шоу Made in Chelsea. Она родила дочь от своего партнера по проекту Джоша Паттерсона (с которым уже разошлась), и на удивление быстро пришла в форму. Поклонники, вначале критиковавшие Александру, теперь донимают ее расспросами – как 28-летней Бинки удалось восстановиться за столь короткий срок?

Александра утверждает, что рецепт прост. Для начала, маленький ребенок дисциплинирует свою маму – волей-неволей приходится соблюдать режим. А остальное уже прилагается: звезда внесла в этот строгий распорядок дня посещение зала по утрам и правильное питание.