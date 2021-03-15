Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Понедельник
15 марта
Лента новостей
14:38
Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками под бюстгальтером
14:33
В Кремле заявили об отсутствии данных о местонахождении Алексея Навального
14:15
В России хотят ввести новый налоговый вычет
14:07
Рассказавшая о проблемах с алкоголем певица МакSим публично оголилась
14:06
В Совфеде поддержали идею единого оклада для учителей
14:04
"В подгузниках?": Кудрявцева показала фото после инсульта
14:03
Фонд "Круг добра" утвердил все заявки на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией
13:50
"Показуха!": россияне не поверили в искренность экс-возлюбленного Бузовой
13:33
"Боль очень сильная": Вокалист группы "БиС" пережил самоубийство отца
13:31
Лишившемуся волос Гогену Солнцеву поставили неутешительный диагноз
13:30
Кочергой прямо в сердце: что случилось с молодой вдовой Этуша
13:20
Лукашенко назвали обузой для белорусских элит: Утратил хватку
13:05
Названы самые "счастливые" профессии в России
13:02
"Профанация и ерунда полная": известный политик в пух и прах разнес Юрия Мороза и его сериал "Угрюм-река"
12:56
Врачи настояли: обострившаяся нехорошая болезнь вынудила Семенович носить маску
12:46
Получила "неуд" по литературе: Волочкова опозорилась на глазах у публики
12:45
Стало известно имя самой красивой российской военнослужащей
12:45
"Ты с этим не справишься": Устинова сделала заявление о трудных временах с мужем
12:43
"Гадость": зажавший инородный предмет интимным местом Тарзан вызвал рвотные позывы
12:38
В Московском зоопарке появились "попугаи-Дракулы"
12:31
Российский школьник остался без зубов из-за взорвавшейся сигареты
12:22
Прибитый к коляске Алибасов воссоединился с бывшей женой
12:12
"Какого-то транса из меня сделали!": Рудова закричала от собственного вида
12:10
"Вы серьезно?": Киркоров взорвался из-за конфуза на шоу "Маска"
11:45
Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения со страницы канала "Крым-24"
11:31
Душераздирающе: Внуки отправили письма покойной принцессе Диане
11:30
Предавшую мужа Повереннову настигла расплата: Николаев бросил ради Овсиенко
11:24
Названы самые подверженные алкоголизму профессии
11:11
В России за сутки подтвердили 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19
11:11
Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены
10:57
"Смотрят как на больную": Апексимова отказалась от актерства ради новой профессии
10:47
Прилетевшая к любимому за рубеж звезда "Кухни" оказалась взаперти
10:40
"Выгляжу ужасно": Разжиревшая Малиновская взревела после операции
10:31
"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам
09:55
"Не идет на контакт": бывший муж встал между Волочковой и дочерью
09:48
"Жуткая история!": Юлиан у гроба Лядовой кричал об обобравших ее "черных риелторах"
09:40
"Вышел с разбитым сердцем": Крид откровенно о выборе девушки на "Холостяке"
09:35
Вечная память: Народного артиста Леонтьева похоронили на Новодевичьем кладбище
09:30
Российские власти обсуждают введение нового налога для граждан
09:25
Окровавленная Собчак появилась на публике без руки
09:15
Сияющая от счастья Джанабаева показала большой живот: В ожидании
08:52
Глава ДНР заявил о подготовке к устранению Зеленского
08:51
"Моя семья, моя половинка": Малиновский ответил на слова об интиме с Лазаревым
08:46
Изменившуюся до неузнаваемости Брежневу приняли за молодящуюся Пугачеву
05:58
Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка
04:02
Час расплаты: Шатунов содержит обнищавшего основателя "Ласкового мая"
02:01
Дженнифер Лопес сделала заявление после слухов о разрыве из-за подлой измены
23:59
"Что за бомж?": Литвинова без макияжа взбудоражила народ
22:01
Пышногрудая колдунья: Лопырева заворожила многочисленную аудиторию
21:19
Почему Байден отказался звонить Зеленскому
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
"Так выглядит счастье!": Брухунова показала лицо сына от Петросяна
Ситуация некрасивая: похороны Лядовой обернулись страшным скандалом
Лед тронулся: Жена Петросяна заговорила о негативе к Степаненко
"Вот это сила воли!": резко похудевший сын Сафронова вызвал восторг
Лукашенко исчерпал финансовые резервы для своих помощников
Шоу-бизнес
"Гадость": зажавший инородный предмет интимным местом Тарзан вызвал рвотные позывы

"Гадость": зажавший инородный предмет интимным местом Тарзан вызвал рвотные позывы

Сергей Глушко (Тарзан) в личном блоге поделился провокационными снимками в обнаженном виде. Артист рассказал подписчикам о своем таланте – он пробует себя в качестве художника. Вероятно, творческий процесс лучше дается супругу Наташи Королевой, когда он без штанов.
прочитано 2000 раз

Стриптизер опубликовал фотографию, на которой держит кисть для рисования интимным местом. По словам знаменитости, он не зря качал мышцы груди, ведь теперь с их помощью можно удерживать даже инородные предметы. Сергей Глушко снял себя на фоне картины, которую, вероятно, недавно закончил. На полотне изображен мужчина в красной рубахе и в шляпе с перьями.

ПО ТЕМЕ

Сын Наташи Королевой привел в родительский дом стриптизершу

"Во все тяжкие ради популярности": известная певица припечатала Королеву и Тарзана

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Впрочем, этого супругу Наташи Королевой показалось мало, и следом он опубликовал еще один снимок. На фотографии Тарзан позирует полностью голым на фоне собственной художественной работы. "Почему люди считают рисование искусством, а построение красивого тела – нет..? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – задался вопросом Тарзан.

Мнение поклонников по поводу снимков Сергея Глушко разделилось. Некоторые отметили, что мужчина талантлив во всем и ему стоит продолжать заниматься созданием картин. Другие же с трудом смогли сдержать рвотные позывы, отметив, что 51-летнему стриптизеру пора отказаться от публикации снимков интимного характера.

"Божеее, одентесь и уймитесь, буэээ", "Титьки больше чем у меня", "Смешной какой-то. Сам собой любуется", "А чего голый-то всегда?", "Фу. Самый гадкий качок", "Стыдобище", "Тарзан где труси потерял?", "Оденьтесь! Вы уже староват для показа прелестей", "Фуууу, очень не красиво", "Фу, гадость", – написали в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Тарзан. Фото: Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 12:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость660502
Пожаловаться Ответить
Ему 61 год,пластика...а пишет 51,но к сожалению старческий маразм,слабоумие...не скрыть.Печально, в СССР его бы отправили на лечение в псих.... .
Гостo
Пожаловаться Ответить
рисование успокаивает, стока нервов потрепали 2 тутки а палка одна
Гость650381
Пожаловаться Ответить
Фу, какой отвратный? Как такого можно было полюбить, да еще и от него родить? Ну, родила второго Тарзана. Сын из этой гадкой семейки такой же беспринципный. Короче, семейка гнильцов
Гость648356
Пожаловаться Ответить
а личико то обколотое
Гость660378
Пожаловаться Ответить
Надоело! Возраст!!!!
Олег
Пожаловаться Ответить
Извращенец, пора на пенсию((((. И чем будет заниматься этот психбольной????!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вы серьезно?": Киркоров взорвался из-за конфуза на шоу "Маска"

Артист схватился за голову
Шоу-бизнес

"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам

Что артистка думает о волне хейта
Шоу-бизнес

"Боль очень сильная": Вокалист группы "БиС" пережил самоубийство отца

Певец испытал страшное
Сериалы

"Какого-то транса из меня сделали!": Рудова закричала от собственного вида

Актриса выступает за естественную красоту

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+