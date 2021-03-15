"Гадость": зажавший инородный предмет интимным местом Тарзан вызвал рвотные позывы

Стриптизер опубликовал фотографию, на которой держит кисть для рисования интимным местом. По словам знаменитости, он не зря качал мышцы груди, ведь теперь с их помощью можно удерживать даже инородные предметы. Сергей Глушко снял себя на фоне картины, которую, вероятно, недавно закончил. На полотне изображен мужчина в красной рубахе и в шляпе с перьями.
Впрочем, этого супругу Наташи Королевой показалось мало, и следом он опубликовал еще один снимок. На фотографии Тарзан позирует полностью голым на фоне собственной художественной работы. "Почему люди считают рисование искусством, а построение красивого тела – нет..? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – задался вопросом Тарзан.
Мнение поклонников по поводу снимков Сергея Глушко разделилось. Некоторые отметили, что мужчина талантлив во всем и ему стоит продолжать заниматься созданием картин. Другие же с трудом смогли сдержать рвотные позывы, отметив, что 51-летнему стриптизеру пора отказаться от публикации снимков интимного характера.
"Божеее, одентесь и уймитесь, буэээ", "Титьки больше чем у меня", "Смешной какой-то. Сам собой любуется", "А чего голый-то всегда?", "Фу. Самый гадкий качок", "Стыдобище", "Тарзан где труси потерял?", "Оденьтесь! Вы уже староват для показа прелестей", "Фуууу, очень не красиво", "Фу, гадость", – написали в комментариях.
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