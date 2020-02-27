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Сериалы

Можно загримировать: звезда сериалов на Dомашнем о синяках на лице после удара

Евгения Ахременко. Фото: пресс-служба
Звезда сериалов на телеканале Dомашний Евгения Ахременко призналась, что выполняла трюки на съемках без дублера. Актриса много лет занималась единоборствами, поэтому была счастлива применить полученный на тренировках опыт.
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28 февраля в 19:00 на канале Dомашний стартует новый сериал "Слепой поворот". Главную роль в четырехсерийной мелодраме исполнила актриса Евгения Ахременко.

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"Слепой поворот" (сериал)

По словам артистки, она "сразу влюбилась" в сценарий картины и свою героиню женщину-каскадера Алису. Евгения, как и ее персонаж, очень любит неженственные виды спорта. Ахременко занимается тайским боксом.

"Да и вообще люблю подраться в кадре", – отмечает знаменитость.

В многосерийной картине "Слепой поворот" много сцен-схваток. На площадке актриса работала без дублера. Чтобы сняться в эпизодах с драками, Евгения прошла специальную подготовку. Она брала уроки у профессионального постановщика трюков.

Помогал Евгении Ахременко и коллега по цеху Константин Адаев. "Я вообще сразу рвалась сделать так, как казалось правильным мне. Но Костя объяснил, что постановочный бой – это как танец, это настоящее искусство", – поведала звезда сериала "Слепой поворот".

В момент создания сцен-схваток Ахременко постоянно рисковала получить по лицу. По признанию Евгении, синяков она не боится, ведь след от удара можно загримировать. "Но, к счастью, Костя так хорошо меня подготовил, что обошлось без травм. Все сцены я четко отработала", – цитирует знаменитость teleprogramma.pro.

27 февраля 2020, 15:18

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