Можно загримировать: звезда сериалов на Dомашнем о синяках на лице после удара

28 февраля в 19:00 на канале Dомашний стартует новый сериал "Слепой поворот". Главную роль в четырехсерийной мелодраме исполнила актриса Евгения Ахременко.
По словам артистки, она "сразу влюбилась" в сценарий картины и свою героиню женщину-каскадера Алису. Евгения, как и ее персонаж, очень любит неженственные виды спорта. Ахременко занимается тайским боксом.
"Да и вообще люблю подраться в кадре", – отмечает знаменитость.
В многосерийной картине "Слепой поворот" много сцен-схваток. На площадке актриса работала без дублера. Чтобы сняться в эпизодах с драками, Евгения прошла специальную подготовку. Она брала уроки у профессионального постановщика трюков.
Помогал Евгении Ахременко и коллега по цеху Константин Адаев. "Я вообще сразу рвалась сделать так, как казалось правильным мне. Но Костя объяснил, что постановочный бой – это как танец, это настоящее искусство", – поведала звезда сериала "Слепой поворот".
В момент создания сцен-схваток Ахременко постоянно рисковала получить по лицу. По признанию Евгении, синяков она не боится, ведь след от удара можно загримировать. "Но, к счастью, Костя так хорошо меня подготовил, что обошлось без травм. Все сцены я четко отработала", – цитирует знаменитость teleprogramma.pro.
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