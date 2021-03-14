"Что за бомж?": Литвинова без макияжа взбудоражила народ

Знаменитая артистка показала в Сети свое лицо без косметики. Рената Литвинова вызвала у поклонников бурю эмоций.

Актриса Рената Литвинова считается иконой стиля, благодаря утонченным нарядам и аристократичному макияжу. Многие женщины стремятся быть на нее похожей, а мужчины восхищаются ее женственным образом. Светская львица удивила поклонников, представ перед камерой без косметики. Рената Литвинова опубликовала кадр без темной подводки и алых губ в инстаграм-канале, чем произвела на пользователей Сети глубокое впечатление.

На снимке звездная блондинка продемонстрировала себя в профиле, сделав ставку на симметричность черт лица, а не их выразительность. Артистка слегка наклонила голову назад и вытянула шею. Наряд Ренаты Литвиновой достаточно прост и выдержан в спортивном стиле, а вот серьги кинодивы из бирюзового камня весьма элегантны. Актриса отметила, что отправилась отдыхать в санаторий, чтобы расслабиться и развеяться.

Поклонники светской львицы были приятно удивлены естественной красотой кумира. "Я вот все думаю, Рената, что с Вами не так? И понимаю, что Вы просто такая какая есть. Настоящая" Завидую...", "Новый тренд — чистое лицо без макияжа, чистые драгоценности без подделок, спортивный костюм и чистые мысли", — объявили очарованные подписчики Ренаты Литвиновой.



Однако не всем россиянам понравился кадр звезды без макияжа. В комментариях к публикации дали знать о себе и хейтеры. "Накрастесь, пожалуйста, надо все-таки уважать своих подписчиков", "Что за бомж?", "С немытой головой", — выразились злопыхатели в инстаграм-канале Ренаты Литвиновой.