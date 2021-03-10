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"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО

"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО

Сегодня Владимиру Гостюхину исполнилось 75 лет. Его избранница актриса Алла Пролич до сих пор невероятно счастлива, что более 20 лет назад решила быть с ним. Однако сегодня они не отмечают юбилей вместе: Владимир Васильевич находится на съемках в Евпатории.
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Разница в возрасте никогда не казалась возлюбленным чем-то значимым, несмотря на то, что она составляет около 20-и лет. Известно, что в этом достаточно долгом союзе так и не родились дети. Пролич поддерживает теплые отношения с наследницами мужа.

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Уже сейчас артистка убеждена, что многие предыдущие женщины Гостюхина жалеют, что не смогли удержать такого мужчину. Они женаты с 2000 года. Алла Григорьевна заявила, что детей у них нет, потому что "Бог не дал", а об ЭКО или суррогатной матери она никогда не задумывалась, хотя и не осуждает подобные выходы из ситуации.

В последнее время Алла Пролич особенно внимательно следит за супругом, а самое главное для нее – его моральное и физическое состояние. Сейчас они не вместе, но супруг ежедневно звонит ей и рассказывает о своем самочувствии. Алла Григорьевна подчеркивает, что в свои 75 лет он невероятно бодрый и позитивный человек, "просто молодец". Недавно артист начал в шутку обращаться к ней по имени и отчеству.

Актриса рассказала, что с годами все больше осознает, насколько ей повезло с мужчиной. Она чувствует, что Владимир Гостюхин – ее самый дорогой, родной и любимый человек, а их союз наполнен взаимопониманием и уважением.

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Владимир Гостюхин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 15:05 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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