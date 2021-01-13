Умерла звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Каменская"

Как удалось выяснить журналистам, артист находился в своей квартире в центре столицы, когда почувствовал недомогание. Денису Карасеву вызвали бригаду скорой помощи.
Медики оказали звезде сериала "Дальнобойщики" необходимую помощь. К сожалению, старания врачей оказались тщетными – Карасев скончался. Причина смерти, по предварительной информации, – сердечная недостаточность, передаёт телеканал "360".
Актер Денис Карасев прославился в 90-е, после премьеры картины "Русская рулетка". Выпускник ГИТИСа выступал на подмостках театра им. В. Маяковского, работал в Ленкоме. В нулевых Карасев пробовал себя в качестве режиссера – ставил "Белые одежды" – антрепризу.
За творческую карьеру Денис успел сняться в 57 проектах. Например, он играл в картинах "Марш Турецкого", "Каменская", "Две судьбы", "Адмиралъ", "Хозяин тайги". Карасев обладал внушительным ростом и брутальной внешностью, что позволяло ему с легкостью перевоплощаться то в злоумышленников, то в стражей порядка.
С супругой Кариной Золотовой Денис Карасев прожил более 30 лет. У артиста остались дети и внуки.
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