Поражение 75% легких: Лядову срочно доставили в больницу

В московскую больницу №52 была экстренно доставлена 95-летняя певица и композитор Людмила Лядова. Врачи диагностировали у нее коронавирус. Сообщается, что у знаменитой пианистки поражены 75% легких. Врачам удалось стабилизировать состояние больной. По словам ее представителя Виталия Мирошникова, женщине стала чувствовать себя лучше и даже попросила поесть.
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