"Достойно оценил мою игру": Афанасьев увел супругу у популярного режиссера

Оказалось, что избранница артиста тогда уже была замужем. Ее супругом был популярный режиссер Павел Любимов. Актер познакомился с Евгенией тогда, когда отношения пары уже подходили к концу. Они встретились под Костромой. Валерий Алексеевич вспомнил, что это была особая романтика, и они работали вместе над новым фильмом. Тогда Евгения была ассистенткой на съемочной площадке.
Валерий Афанасьев считает, что с этого знакомства и начался новый этап его жизни. Вскоре возлюбленные решили съехаться. Когда избранница была уже глубоко беременна, они поженились. Позднее родился их общий сын Владимир.
Что касается брака Евгении с режиссером – Валерий не вмешивался в их "разборки". Все прошло спокойно, потому что женщина поговорила с ним лично. Позднее Павел Любимов пришел на дебютный спектакль актера в Театр Гоголя. "Он очень достойно оценил мою игру", – вспомнил Афанасьев.
Однако счастье Валерия Алексеевича и дамы сердца было совсем недолгим. Сперва он ушел в армию и сам хотел этого, а затем пришел в театр и встретил другую женщину. Тогда Анне было всего 19 лет. Артист влюбился в нее и не смог противостоять чувствам. Перед Новым годом он ушел от Евгении. Все прошло мирно, супруга поняла его.
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