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"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове

"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальная история с "любовницами" Тарзана стала настоящим ударом не только для самой Наташи Королевой, но и для ее мамы Людмилы Порывай. Она не может простить травлю дочери ни "Первому каналу", ни другу семьи Андрею Малахову.
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Известно, что долгое время Наташа Королева старалась сгладить все углы ради того, чтобы родительнице было спокойнее. Она не хотела, чтобы 75-и летняя артистка волновалась за ее состояние и брак.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Однако, в итоге, скандал не обошел мать певицы. Людмила Ивановна рассказала, что вся история кажется ей странной, а на телевидении и вовсе произошло нечто "аномально-непонятное". Порывай заявила, что действия федеральных каналов были противозаконны: они не должны были ставить в эфир программу с мошенницами, не проверив достоверность информации, которую предоставляли девушки.

Людмила Порывай отметила: как только приедет в столицу, она намерена лично встретиться с руководством "Первого канала" и журналистом Андреем Малаховым. Родительница певицы обвиняет ведущего в раздутой травле Наташи и ее супруга. Мать Королевой не понимает, чем руководствовался Малахов, собирая сплетни о семье, с которой дружит много лет. Теперь она хочет просто увидеть Андрея и "посмотреть в глаза".

Мать звезды рассказала, что постепенно у нее сложилось впечатление, что именно Андрей Малахов в ответе за все то, что произошло на телевидении, так как именно в его программах все смотрелось особенно "мерзко". Однако артистке хочется верить в то, что она ошибается. "Если действительно произошло то, во что я не хочу верить, бумеранг сделает свое дело", – заявила Людмила Порывай.

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Автор: 1 марта 2021, 08:43 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

Гость635270
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Бабка Порывай лезет в камеру заработать деньжат, видно слабо что-то стало в Америке, за деньгами бегает на наше ТВ, а не к себе, к хохлам! Ради Бога, не допускайте этих мерзких людишек на наши экраны, за наши же деньги! Нив коем случае!!! Разврат полный , вся семья ..... Собирайте дань с хохлов и живешь в Америке, - там тоже протяни руку для подачки, только кто там вам даст, претесь на наше ТВ! МЫ НЕ ХОТИМ ЛИЦЕЗРЕТЬ ЭТУ СЕМЕЙКУ-ПОПРАШАЙКУ-ПОРЫВАЙКУ!!!
Гость637660
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Людмила Порывай отметила: как только приедет в столицу, она намерена лично встретиться с руководством "Первого канала" и журналистом Андреем Малаховым .Ну надо же звезда какая! Намерена лично встретиться? А тебя кто-нибудь там ждет бабуля? Нашлась тоже звезда! Персик сморщенный
Гость640628
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все вам кто-то виноват захотели попиариться вот и пошли к Собчак все пропиарили а теперь Андрей виноват!!!
Юный поклонник Байдена
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Эх, несладко же Архипу!
Семейка что надо!
Но это не самое страшное.
У меня вообще родители Свидетели Иеговы...
Гость635615
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Согласна лишь с тем, что Малахов не имеет право влезать в семейную и личную жизнь актеров и вообще людей без их согласия.
Гость640601
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А что не правда то? Что Наташа всех мужиков переимела, что Тарзан! Все правильно Малахов рассказал. Правда глаза режет! А мамО просто рейтинг собирает. Следите, бабушка, за внуком..... Есть в кого!!!!
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