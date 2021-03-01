"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове

Известно, что долгое время Наташа Королева старалась сгладить все углы ради того, чтобы родительнице было спокойнее. Она не хотела, чтобы 75-и летняя артистка волновалась за ее состояние и брак.
Однако, в итоге, скандал не обошел мать певицы. Людмила Ивановна рассказала, что вся история кажется ей странной, а на телевидении и вовсе произошло нечто "аномально-непонятное". Порывай заявила, что действия федеральных каналов были противозаконны: они не должны были ставить в эфир программу с мошенницами, не проверив достоверность информации, которую предоставляли девушки.
Людмила Порывай отметила: как только приедет в столицу, она намерена лично встретиться с руководством "Первого канала" и журналистом Андреем Малаховым. Родительница певицы обвиняет ведущего в раздутой травле Наташи и ее супруга. Мать Королевой не понимает, чем руководствовался Малахов, собирая сплетни о семье, с которой дружит много лет. Теперь она хочет просто увидеть Андрея и "посмотреть в глаза".
Мать звезды рассказала, что постепенно у нее сложилось впечатление, что именно Андрей Малахов в ответе за все то, что произошло на телевидении, так как именно в его программах все смотрелось особенно "мерзко". Однако артистке хочется верить в то, что она ошибается. "Если действительно произошло то, во что я не хочу верить, бумеранг сделает свое дело", – заявила Людмила Порывай.
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