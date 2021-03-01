"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове

Скандальная история с "любовницами" Тарзана стала настоящим ударом не только для самой Наташи Королевой, но и для ее мамы Людмилы Порывай. Она не может простить травлю дочери ни "Первому каналу", ни другу семьи Андрею Малахову.

Известно, что долгое время Наташа Королева старалась сгладить все углы ради того, чтобы родительнице было спокойнее. Она не хотела, чтобы 75-и летняя артистка волновалась за ее состояние и брак.

Однако, в итоге, скандал не обошел мать певицы. Людмила Ивановна рассказала, что вся история кажется ей странной, а на телевидении и вовсе произошло нечто "аномально-непонятное". Порывай заявила, что действия федеральных каналов были противозаконны: они не должны были ставить в эфир программу с мошенницами, не проверив достоверность информации, которую предоставляли девушки.

Людмила Порывай отметила: как только приедет в столицу, она намерена лично встретиться с руководством "Первого канала" и журналистом Андреем Малаховым. Родительница певицы обвиняет ведущего в раздутой травле Наташи и ее супруга. Мать Королевой не понимает, чем руководствовался Малахов, собирая сплетни о семье, с которой дружит много лет. Теперь она хочет просто увидеть Андрея и "посмотреть в глаза".

Мать звезды рассказала, что постепенно у нее сложилось впечатление, что именно Андрей Малахов в ответе за все то, что произошло на телевидении, так как именно в его программах все смотрелось особенно "мерзко". Однако артистке хочется верить в то, что она ошибается. "Если действительно произошло то, во что я не хочу верить, бумеранг сделает свое дело", – заявила Людмила Порывай.

