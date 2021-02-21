"Гнездо на чердаке": Королева нашла подходящее место для сына

Исполнительница пообщалась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте. В частности, звезде задали вопрос о совместном проживании с сыном. Некоторые россияне посчитали, что парень уже достаточно взрослый для того, чтобы жить отдельно от матери и отца.
Судя по всему, Наташа Королева посчитала такой вопрос не совсем уместным и ответила явно с иронией. Артистка объяснила, что пока у Архипа нет собственной недвижимости.
По словам знаменитости, когда сын заработает на свое жилье и сможет его содержать, тогда и уйдет из отчего дома. "А пока гнездо на чердаке в родительском доме!", – заявила певица. К слову, она посчитала такое место романтичным и подходящим для наследника.
Кроме того, Наташа Королева поведала, что их с Сергеем Глушко сын учится во Высшей школе экономики на япониста и подрабатывает частными уроками. Также парень пробует себя на сцене. Ранее он спел дуэтом со своей звездной мамой.
Напомним, 19 февраля Архип отметил 19-летие. Наташа Королева поздравила отпрыска трогательным стихотворением Екатерины Гордон. Правда, поклонники посчитали его очень грустным и не совсем подходящим для такого радостного праздника, как день рождения.
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