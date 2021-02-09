"Стал думать о смерти": перенесший инфаркт Мамонов откровенно о тяжелом состоянии

Музыканта госпитализировали 24 августа 2019 года. Петр Мамонов находился в своем загородном доме, когда ему резко стало плохо. Его супруга самостоятельно повезла мужа в больницу в Москву. Медики диагностировали обширный инфаркт.



Артист не скрывает, что долгое время страдал от алкогольной зависимости, которая серьезно ударила по его здоровью. Два года назад он готов был попрощаться с жизнью, но врачи спасли его. В программе "Судьба человека" музыкант рассказал Борису Корчевникову о том, как переживал эти тяжелые времена.

Оказалось, что после очередного приступа врачи посоветовали артисту сделать операцию. Он согласился. "Сижу я дома, что-то сердце побаливает, не спится. Выпил немного, поспал. Оказалось – инфаркт, надо было делать операцию. А у меня много товарищей, которые в мои годы скончались после довольно простых вмешательств", – признался Мамонов, пояснив, что был готов умереть. "Пластинки свои виниловые распределил и стал думать смерти. Конечно, я ужасен, но я полз в сторону Бога, думал, может, он меня возьмет", – рассказала артист.

Однако его ожидания не оправдались. Он попал к серьезному специалисту, и тот быстро принял все необходимые меры. "Даже болей не было. Спустя три дня приехал домой и стал думать: опять эта жизнь, опять надо утром вставать... Такое было разочарование, честное слово! Я так готовился умирать!" – вспомнил Петр Николаевич.

Напомним, музыкант несколько раз оказывался между жизнью и смертью. Когда Мамонову было 25 лет он пролежал в коме около 40 дней. Тогда в драке соперник задел его легкое. Врачи диагностировали клиническую смерть, но, к счастью, все закончилось удачно.