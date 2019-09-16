Новые подробности состояния Мамонова после инфаркта

Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии после повторной операции на сердце. По словам Ольги, врачи разрешили забрать музыканта домой в понедельник, так как "все замечательно", передает "360".
"Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню", – цитирует ее канал. Напомним, что Мамонов был экстренно госпитализирован 24 августа с инфарктом. Врачи сделали ему две операции.
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