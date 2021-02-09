Умерла при родах: стало известно о трагедии в семье Кабаевой

У прославленной гимнастки есть младшая сестра Лейсан. Оказывается, их должно было быть две, но произошла трагедия: одна из близняшек скончалась при родах.
Лейсан же в детстве была очень слабенькой. Алина Кабаева рассказывала, что когда возвращалась из школы, все время думала о том, чтобы возле их подъезда не было скорой помощи. Если у сестры будущей спортсменки хотя бы немного поднималась температура, то начинались судороги.
К счастью, со временем здоровье девочки выправилось. Лейсан тоже занималась художественной гимнастикой, пробовала себя в фехтовании, но спорт не увлек ее так, как Алину Кабаеву.
Девушка получила образование в сфере гостиничного бизнеса и сейчас возглавляет агентство недвижимости. Своим родством со знаменитой спортсменкой Лейсан не кичится. Напротив, она предпочитает об этом лишний раз не упоминать.
Такая скромность присуща всей семье Кабаевых – они не любят шумиху. На публике появляются лишь в исключительных случаях: например, на фестивале художественной гимнастики "Алина" или на благотворительных мероприятиях.
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