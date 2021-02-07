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Максим Фадеев вылил ушат помоев на зазнавшегося Крида

Егор Булаткин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Егор Булаткин, известный как Крид, сообщил радостную новость для юных слушателей. Теперь молодой музыкант займет место наставника на шоу "Голос.Дети". Несмотря на огромный опыт, кандидатура известного рэпера не всем пришлась по вкусу. К слову, первым обрушил свой гнев Максим Фадеев.
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Российский продюсер называет Крида "мальчиком", нуждающимся в учителе. Резкие высказывания в адрес молодого исполнителя прозвучали в одном из интервью музыканта.

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По мнению Максима Фадеева, молодой человек не имеет права учить чему-то юные дарования без музыкального образования. Артист до сих пор не понимает, зачем "Первый канал" сажает в кресло наставников людей, чьи познания далеки от идеала.

"Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, – это факт. Чему он может научить? Учитель – это знание. У Крида что, есть музыкальное образование?", – высказался Фадеев.

Следующее провокационное заявление прилетело в сторону руководства канала. Максим отметил, что верить шоу "Голос. Дети" уже давным-давно не стоит. По словам продюсера, мальчиков и девочек постоянно обнадеживают, выбирая победителей нечестным образом.

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Публикация от Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed)

Похоже, что именно этот фактор стал решающим в уходе Фадеева. Музыкант зарекся, что больше никогда не вернется в красное кресло жюри. Продюсер не единственный, кто выступил против Егора Крида. К всеобщему удивлению, пользователи социальных сетей тоже недовольны выбором телеканала. Они же сослались на цензуру и ненормативную лексику рэпера.

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Автор: 7 февраля 2021, 20:04 Источник: Собеседник.RU ✓ Надежный источник
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