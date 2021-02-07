Максим Фадеев вылил ушат помоев на зазнавшегося Крида

Российский продюсер называет Крида "мальчиком", нуждающимся в учителе. Резкие высказывания в адрес молодого исполнителя прозвучали в одном из интервью музыканта.
По мнению Максима Фадеева, молодой человек не имеет права учить чему-то юные дарования без музыкального образования. Артист до сих пор не понимает, зачем "Первый канал" сажает в кресло наставников людей, чьи познания далеки от идеала.
"Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, – это факт. Чему он может научить? Учитель – это знание. У Крида что, есть музыкальное образование?", – высказался Фадеев.
Следующее провокационное заявление прилетело в сторону руководства канала. Максим отметил, что верить шоу "Голос. Дети" уже давным-давно не стоит. По словам продюсера, мальчиков и девочек постоянно обнадеживают, выбирая победителей нечестным образом.
Похоже, что именно этот фактор стал решающим в уходе Фадеева. Музыкант зарекся, что больше никогда не вернется в красное кресло жюри. Продюсер не единственный, кто выступил против Егора Крида. К всеобщему удивлению, пользователи социальных сетей тоже недовольны выбором телеканала. Они же сослались на цензуру и ненормативную лексику рэпера.
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