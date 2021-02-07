Серьезная травма? Волочкова показала фото изувеченных ног

Недавно Анастасия Волочкова в очередной раз запечатлела свои ноги, сняв пуанты после репетиции. Этот снимок балерина решила опубликовать в "Инстаграм". Несмотря на то, что натруженные ноги артистки с такого ракурса выглядят не очень эстетично, она не постеснялась их показать. "Поработать я люблю", – подписала кадр танцовщица.
На снимке также можно заметить пластырь, который приклеен на правой ноге Анастасии. Возможно, балерина скрывает серьезную травму. К слову, поклонники не раз замечали на конечностях танцовщицы страшную болезнь – подагру. Волочкова, в свою очередь, предпочитает не комментировать сплетни и слухи.
Стоит отметить, что недавно в жизни Анастасии начался новый этап. Она не только отметила 45-летие, но и рассталась с возлюбленным, личность которого до сих пор скрывает от общественности. Балерина намекнула, что мужчина не был с ней искренним.
Напомним, телеведущая Дана Борисова поглумилась над Анастасией Волочковой после того, как балерина рассказала о расставании с таинственным мужчиной. Звезда шоу "Армейский магазин", вероятно, не верит в то, что у танцовщицы был роман.
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